Osmaniye'de Deprem Sonrası Yeniden Yapılanma - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Osmaniye'de Deprem Sonrası Yeniden Yapılanma

04.02.2026 10:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Osmaniye'de deprem sonrası 12 bin 557 konut teslim edildi, 2 milyar TL destek sağlandı.

OSMANİYE Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Zafer Bektaş, 6 Şubat 2023'te meydana gelen ve asrın felaketi olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından kentte yürütülen konut ve işyeri çalışmalarına ilişkin son durumu değerlendirdi. Müdür Bektaş, 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler sonrası Osmaniye genelinde 702 binanın doğrudan yıkıldığını belirterek, hasar tespit çalışmalarının tamamlanmasının ardından ağır hasarlı ve can güvenliği riski taşıyan 8 bin 259 binanın kontrollü şekilde yıkıldığını söyledi. Osmaniye'de il ve ilçe merkezleri ile kırsalda toplam 12 bin 557 bağımsız bölümün kurasının çekilerek hak sahiplerine teslim edildiğini ifade eden Bektaş, "İl ve ilçe merkezlerinde 10 bin 377 konut ve 373 işyeri, kırsalda ise 1.807 köy evi olmak üzere toplamda 12 bin 184 konut ve 373 işyeri, 12 bin 557 bağımsız bölümü oluşturmaktadır" dedi. Bektaş, Osmaniye'de depremden etkilenen tüm hak sahiplerinin güvenli konutlara kavuşması amacıyla il, ilçe merkezleri ve kırsalda toplam 12 bin 813 konut ve 760 işyeri olmak üzere 13 bin 573 bağımsız bölümün ihalesinin yapıldığını açıkladı. Yerinde dönüşüm çalışmalarına da değinen Bektaş, "Vatandaşlarımızın kendi arsalarında yeniden inşa sürecine destek verilmiştir. Bu kapsamda kırsal alanda 567, kentsel alanda 596 olmak üzere toplam 1.163 bina için dönüşüm gerçekleştirilmiştir. Toplamda 2 bin 429 bağımsız bölümün yapım çalışmaları devam etmekte olup, fiziki gerçekleşme oranı yüzde 75'tir" diye konuştu.

Depremzedelere sağlanan desteklere ilişkin bilgi veren Bektaş, "Vatandaşlarımıza 1 milyar 27 milyon 632 bin TL hibe, 1 milyar 33 milyon 172 bin TL kredi olmak üzere toplam 2 milyar 60 milyon 805 bin TL destek sağlanmıştır. Yerinde dönüşüm, şehir dokusunun korunması açısından büyük önem taşımaktadır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Osmaniye, Ekonomi, Deprem, Çevre, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Osmaniye'de Deprem Sonrası Yeniden Yapılanma - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bebeğine şiddetle suçlanan kadın hakim karşısında Görüntüleri reddetti Bebeğine şiddetle suçlanan kadın hakim karşısında! Görüntüleri reddetti
Epstein skandalında dehşete düşüren detaylar: ’’Bebek getirebilirim’’ Epstein skandalında dehşete düşüren detaylar: ''Bebek getirebilirim''
Samsunspor, Bodrum FK karşısında Marius Mouandilmadji ile güldü Samsunspor, Bodrum FK karşısında Marius Mouandilmadji ile güldü
Elon Musk’a bir şok daha: İngiltere’den Grok’a soruşturma Elon Musk'a bir şok daha: İngiltere'den Grok'a soruşturma
Denizde bulunan kadın cesedinin kimliği belli oldu Denizde bulunan kadın cesedinin kimliği belli oldu
Başsız ceset vahşetini, komşusu tüm soğukkanlılığıyla itiraf etti Başsız ceset vahşetini, komşusu tüm soğukkanlılığıyla itiraf etti

11:07
Dünya şokta Ünlü yazarın pedofil milyardere attığı mesaj ifşa oldu
Dünya şokta! Ünlü yazarın pedofil milyardere attığı mesaj ifşa oldu
11:04
Saba Tümer’in konuğuna yaptığı uyarı programın önüne geçti: Bana hanım deme
Saba Tümer'in konuğuna yaptığı uyarı programın önüne geçti: Bana hanım deme
10:41
Sadettin Saran’dan Kante transferi için Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür
Sadettin Saran'dan Kante transferi için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür
10:30
Münih Güvenlik Konferansı’na davet edilen Rıza Pehlevi’den 14 Şubat çağrısı
Münih Güvenlik Konferansı'na davet edilen Rıza Pehlevi'den 14 Şubat çağrısı
10:25
Dev bir marka daha Türkiye’ye geliyor: Yeni otomobiller yola çıktı bile
Dev bir marka daha Türkiye'ye geliyor: Yeni otomobiller yola çıktı bile
10:08
Lağım henüz patlamamış İddia doğruysa yakında yer yerinden oynayacak
Lağım henüz patlamamış! İddia doğruysa yakında yer yerinden oynayacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.02.2026 11:35:51. #7.11#
SON DAKİKA: Osmaniye'de Deprem Sonrası Yeniden Yapılanma - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.