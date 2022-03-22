OSMANİYE'DE GEÇTİĞİMİZ YIL YANAN ORMANLIK ALANA 1000 FİDAN DİKİLDİ - Son Dakika

OSMANİYE'de geçtiğimiz yıl temmuz ayında yanan Akyar Köyü yakınlarındaki ormanlık alana 1000 fidan dikildi.

Dünya Ormancılık Günü ve Haftası nedeniyle fidan dikim etkinliği düzenlendi. Akyar Köyü'nde düzenlenen programa, Vali Erdinç Yılmaz, Garnizon Komutanı Topçu Albay Hakan Kocabaş, Belediye Başkanı Kadir Kara, kamu kurum kuruluşları il müdürleri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, siyasi parti temsilcileri ve öğrenciler katıldı.

Fidan dikim etkinliğinde, geçtiğimiz yıl yanan orman alanına kızılçam, defne, zeytin olmak üzere toplam 1000 fidan dikildi. Etkinliğin ardından daha fazla fidanın bölgeye dikileceği bildirildi.

Vali Erdinç Yılmaz, ilk fidanı dikerek, fidana can suyunu verdi. Etkinlikte protokol mensupları ve öğrenciler de fidan diktiler. Vali Yılmaz, dikilen fidanların hayırlı olmasını diledi.

Geçtiğimiz yıl 15 Temmuz günü Akyar Köyünde bir serada çalışma yapıldığı sırada spiral makineden çıkan kıvılcımların neden olduğu orman yangınında yaklaşık 15 hektar kızılçam örtülü alan zarar görmüştü.