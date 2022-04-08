Osmaniye'de hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı - Son Dakika
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Osmaniye'de hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

08.04.2022 10:19
Osmaniye'de hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde kenevir ekimi yapmak suçundan kesinleşmiş 3 yıl 4 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı.

Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde kenevir ekimi yapmak suçundan kesinleşmiş 3 yıl 4 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kenevir ekimi yapmak suçundan kesinleşmiş 3 yıl 4 ay yıl hapis cezasıyla aranan E.H. isimli şahsı teknik ve fiziki takibe aldı. Şahsın saklandığı adresi tespit eden İlçe Jandarma Komutanlığı ve JASAT ekipleri, düzenledikleri operasyonla zanlıyı gözaltına aldı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.H. işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. - OSMANİYE

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Osmaniye, Hisarcık, Kenevir, Sumbas, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Osmaniye'de hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı - Son Dakika


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