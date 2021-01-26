Toplantıya, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Tekne, Garnizon Komutanı Topçu Albay Gürsel Kanca, Vali Yardımcıları Adem Yılmaz ve Metin Arslanbaş , İl Emniyet Müdürü Ahmet Selçuk Okumuş, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Zafer Tombul ve kaymakamları katıldı.

Osmaniye 'nin Toprakkale ilçesinde, Vali Erdinç Yılmaz başkanlığında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ve asayişle ilgili koordinasyon toplantısı yapıldı.

Son Dakika › Güncel › Osmaniye'de Kovid-19 ve asayiş koordinasyon değerlendirme toplantısı yapıldı - Son Dakika

Kan donduran olay! Annesini ve ağabeyini koli bandıyla boğarak öldürüp, kendini ihbar etti