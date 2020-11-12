Osmaniye'de köylüler defne yaprağı kesimine başladı - Son Dakika

Osmaniye'de köylüler defne yaprağı kesimine başladı

12.11.2020 12:25
Osmaniye'de köylüler defne yaprağı kesimine başladı, System.String[]

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde köylüler, geçim kaynakları haline gelen defne yapraklarını toplamaya başladı.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde köylüler, geçim kaynakları haline gelen defne yapraklarını toplamaya başladı.

Kayalık ve dik yamaçlarda yetişen defne ağacından kesilen yapraklar destelendikten kayalıklardan indiriliyor. Traktörlerle toplama merkezlerine götürülen yapraklar, daha sonra işlenecekleri yere ulaştırılıyor.

Kozmetik ve ilaç sanayisinde kullanılan defne yaprağı, başta Amerika, Çin, Rusya, İngiltere, Almanya ve Fransa olmak üzere birçok ülkeye ihraç ediliyor.

Defne yaprağı toplama çalışmalarını yerinde inceleyen Kadirli Kaymakamı Ahmet Arık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, defne yaprağının ilaç, gıda, kimya, boya ve kozmetik gibi birçok sektörde kullanıldığını söyledi.

Defne yaprağı toplamanın bölgede 2 bin kişi için 6 ay süreyle geçim kaynağı olduğunu ifade eden Arık, "Bu yılki hasattan 2 bin ton rekolte bekliyoruz." dedi.

Yoğunoluk Köyü Muhtarı Mustafa Özçatal da "Defne yaprağının ülke ve köy ekonomisine önemli katkısı oluyor. Sadece bizim köyde yaklaşık 135 hanede yaşayanlar evine ekmek götürüyor." diye konuştu.

Defne kesimi yapan Arif Mirik, defne yaprağı sarp kayalık ve yamaçlardaki ağaçlardan toplandığı için bu işin çok zor olduğunu belirterek, "Biz hasat ettiğimiz yaprakları at sırtında dağdan indiriyoruz. İşçiliği zor ama geliri bizi mutlu ediyor." ifadelerini kullandı.

Köylülerden Beyazıt Yağız da yaprak toplama döneminde günlük 100 lira ile 500 lira arasında gelir elde edebildiklerini, bu nedenle defneye "define" adını verdiklerini söyledi.

Osmaniye, Kadirli, Defne, İlaç, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Osmaniye'de köylüler defne yaprağı kesimine başladı - Son Dakika


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