Osmaniye'de "Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var" projesi hayata geçiyor - Son Dakika

Osmaniye İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nce hazırlanan ve hayvancılığın geliştirilmesini hedefleyen "Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var" projesinin protokolü törenle imzalandı.

Vali Erdinç Yılmaz, makamında düzenlenen törende yaptığı konuşmada, projeyle hayvancılık yapan işletmelere finansal destek sağlanması, küçükbaş hayvan varlığı ve yerel koyun ırklarının sayısını artırmasının hedeflendiğini belirtti.

İl Tarım ve Orman Müdürü Vekili Mustafa Örel de kentte 155 bin koyun varlığı olduğunu, proje ile bunun 250 bine yükseltilmesinin planlandığını söyledi.

Osmaniye'deki yerel koyun ırklarının sayısının artırılarak bölgesel kalkınmanın sağlanmasını hedeflediklerini ifade eden Örel, "İlimizdeki İvesi, Akkaraman, Sakız, Kangal Karaman ve Merinos ırkı anaç hayvanlardan oluşan proje, küçükbaş hayvancılık yapan işletmelere finansal destek sağlamakla beraber dişi hayvanların kesimini önleyerek anaç hayvan varlığımızın artırılmasını amaçlamaktadır" diye konuştu.

Ziraat Bankası Adana 2. Bölge Müdürü Murat Kara da projeden yararlanacak üreticilere uygun koşullarda 100 bin liraya kadar faizsiz kredi ve 100 bin lirayı aşan kısım için güncel faiz oranlarında kredi kullandırılacağını kaydetti.

Kara, ayrıca üreticilerin damızlık koyun alımı amacıyla 7 yıla kadar vadeli yatırım kredisi ve yem giderlerinin karşılanması amacıyla da işletme kredisi kullandırabileceğini sözlerine ekledi.

Konuşmaların ardından proje protokolü, Vali Erdinç Yılmaz ve Ziraat Bankası Adana 2. Bölge Müdürü Murat Kara tarafından imzalandı.