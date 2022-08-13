Kaza, E-90 otoyolu Osmaniye Organize Sanayi Sitesi kavşağında meydana geldi. Erzin yönünden Toprakkale ilçesine giden 01 DNY 14 plakalı İbrahim Ceylan yönetimindeki TIR, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu refüje çarpıp devrildikten sonra alev aldı. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kaynak: DHA

İbrahim Ceylan, Osmaniye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Devrilip alev alan TIR'ın şoförü öldü - Son Dakika

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