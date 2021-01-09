Osmaniye'de sırt çantalarında uyuşturucu ele geçirilen 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika

Araçta yapılan aramada H.A. ve M.D. isimli yolcuların sırt çantalarında 5 kilo 800 gram esrar ele geçirildi, zanlılar gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Tarsus-Adana- Gaziantep otoyolu Kadirli gişelerinde bulunan polis uygulama noktasında şehirler arası yolcu otobüsü durduruldu.

Osmaniye 'de sırt çantalarında 5 kilo 800 gram esrar ele geçirilen 2 şüpheli tutuklandı.

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