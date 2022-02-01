OSMANİYE'DE SOKAK HAYVANLARINA SAĞLIK TARAMASI HİZMETİ - Son Dakika

OSMANİYE'de, Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) tarafından, sokak hayvanlarının yaşam kalitelerinin yükseltilmesi ve halk sağlığının korunması adına sağlık taraması çalışması başlatıldı.

HAYTAP İl Temsilciliği, sokak hayvanlarının yaşam kalitelerinin yükseltilmesi ve halk sağlığının korunması adına sağlık taraması çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda, muayene edilen sokak canlarına, hastalık türlerine göre tedavi uygulanıyor. Apartmanlar arasında kalmış bir parselde birçok sokak kedisine bakmaya çalıştıklarını söyleyen hayvansever Gülşah Yakupoğlu, 'Mamalarımız bitmişti. HAYTAP'a ulaştık. Bizi kırmadılar, hem mama getirdiler hem de parazit ilacı uyguladılar. HAYTAP'a çok teşekkür ederiz" dedi.

Hayata geçirilen uygulama hakkında konuşan Veteriner Hekim Ali Laçinbala ise HAYTAP'ın soğuk havaların ölümcül derecede etkilediği sokak canları için bu yıl bir rekora imza atarak 22 ton mama aldığını ve Türkiye'nin pek çok noktasına gönderdiğini söyledi. Laçinbala, 'Osmaniye'de bu şanslı illerden bir tanesi. Bizler de sokak ve dağlık alan beslemelerinde bölgede yaşayan hayvansever dostları yanımıza aldık bir de taşınabilir ekipmanlarımızla sokakta sağlık taraması yaptık. Yakalayabildiklerimize iç ve dış parazit tedavisi uyguladık. Her hafta 3 bölgede yapmayı planladığımız bu uygulamaya 'Haytap sokakta' adını verdik. Yapılan muayenede; bir çoğunda parazit etkenine rast geldiğimiz sokak canlarına iç ve dış parazit uygulamalarını yapıldı. Minik yavruların gözyaşlarını sokakta, dağlarda, kıraç topraklarda yani gücümüzün yettiği her yerde silmekten vazgeçmeyeceğiz" diye konuştu.