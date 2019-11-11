Son Dakika Haberleri: Osmaniye'de tatlı su balık avı turnuvası düzenlendi
Son Dakika Güncel Osmaniye'de tatlı su balık avı turnuvası düzenlendi

Osmaniye'de tatlı su balık avı turnuvası düzenlendi

7 saat önce

Osmaniye Amatör Balıkçılık ve Doğal Hayatı Koruma Derneği (OSABDER), tatlı su balık avı turnuvası düzenledi.

Osmaniye'de tatlı su balık avı turnuvası düzenlendi, System.String[]

Osmaniye Amatör Balıkçılık ve Doğal Hayatı Koruma Derneği (OSABDER), tatlı su balık avı turnuvası düzenledi.

Ceyhan Nehri Kumarlı kıyısında düzenlenen turnuvada, 85 yarışmacı en büyük balığı tutmak için olta attı.


OSABDER Başkanı Ozan Polat, turnuvanın bu yıl ikincisini düzenlediklerini belirtti.


Turnuva sonucunda dereceye girenlerle kadın ve çocuk yarışmacılara ödül verildi.

Balıkçılık, Osmaniye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 03:58 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Haftalık burç yorumları 11 - 17 Kasım: Burçları bu hafta neler bekliyor?
Kaşıkçı cinayetine "ciddi hata" diyen Uber CEO'su sözlerinden pişman oldu İBB, Erdoğan'ın da sert sözlerle yüklendiği proje iptali konusunda kendisini savundu İstanbul'da suya yüzde 20 zam yapılacak

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.11.2019 23:08:11. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Osmaniye'de tatlı su balık avı turnuvası düzenlendi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]