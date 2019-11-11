Osmaniye'de tatlı su balık avı turnuvası düzenlendi
7 saat önce
Osmaniye Amatör Balıkçılık ve Doğal Hayatı Koruma Derneği (OSABDER), tatlı su balık avı turnuvası düzenledi.
Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 03:58 Kaynak: AA
Osmaniye Amatör Balıkçılık ve Doğal Hayatı Koruma Derneği (OSABDER), tatlı su balık avı turnuvası düzenledi.
Ceyhan Nehri Kumarlı kıyısında düzenlenen turnuvada, 85 yarışmacı en büyük balığı tutmak için olta attı.
OSABDER Başkanı Ozan Polat, turnuvanın bu yıl ikincisini düzenlediklerini belirtti.
Turnuva sonucunda dereceye girenlerle kadın ve çocuk yarışmacılara ödül verildi.
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