"UNESCO Yolunda Karatepe" kortej yürüyüşü yapıldı - Son Dakika
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"UNESCO Yolunda Karatepe" kortej yürüyüşü yapıldı

14.05.2022 20:31

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde dün başlayan Uluslararası Kadirli Türk Dünyası Kültür ve Sanat Festivali" kapsamında "UNESCO Yolunda Karatepe" kortej yürüyüşü gerçekleştirildi.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde dün başlayan Uluslararası Kadirli Türk Dünyası Kültür ve Sanat Festivali" kapsamında "UNESCO Yolunda Karatepe" kortej yürüyüşü gerçekleştirildi.

Festivale katılan 7 ülkeden şair, sanatçı ve ressamın eşlik ettiği yürüyüş, Kent Meydanı'ndan başladı, halk oyunları gösterileri eşliğinde Öğretmenevinin yanında sona erdi.

Tarihte kurulmuş 16 Türk devletinin bayraklarına yer verilen yürüyüşte konukların giydiği yöresel kıyafetler renkli görüntüler oluşturdu.

Halk Eğitim Merkezi usta öğreticilerince yöresel ürünlerden esinlenerek tasarlanan kostümler ilgi gördü.

Yürüyüşe Kaymakam Vehbi Bakır, Belediye Başkanı Ömer Tarhan, siyasetçiler, STK ile konuk yabancı ülkelerin temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

UNESCO Yolunda Karatepe kortej yürüyüşü yapıldı
UNESCO Yolunda Karatepe kortej yürüyüşü yapıldı
UNESCO Yolunda Karatepe kortej yürüyüşü yapıldı
UNESCO Yolunda Karatepe kortej yürüyüşü yapıldı
UNESCO Yolunda Karatepe kortej yürüyüşü yapıldı
UNESCO Yolunda Karatepe kortej yürüyüşü yapıldı
UNESCO Yolunda Karatepe kortej yürüyüşü yapıldı
UNESCO Yolunda Karatepe kortej yürüyüşü yapıldı
UNESCO Yolunda Karatepe kortej yürüyüşü yapıldı

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Siirt'te 3 bin 500 yıllık tarihi akabe yolunda doğa yürüyüşü Siirt'te 3 bin 500 yıllık tarihi akabe yolunda doğa yürüyüşü 3 bin 500 yıllık Akabe Yolu'nda doğa yürüyüşü yapıldı 3 bin 500 yıllık Akabe Yolu'nda doğa yürüyüşü yapıldı

Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'UNESCO Yolunda Karatepe' kortej yürüyüşü yapıldı - Son Dakika


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