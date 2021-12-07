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Osmaniye'de uyuşturucu operasyonuna 4 tutuklama - Son Dakika

Osmaniye'de uyuşturucu operasyonuna 4 tutuklama

07.12.2021 11:22
Osmaniye'de uyuşturucu operasyonuna 4 tutuklama

Osmaniye'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 50 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Osmaniye'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 50 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde Kadirli İlçe Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ve Düziçi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri uyuşturucuyla mücadele kapsamında ilçeler genelinde 29 Kasım 06 Aralık tarihleri arasında 44 operasyon düzenlendi. Belirlenen adreslere yapılan baskınlarda 50 şahıs gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahsılardan 4'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şahısların ikamet, iş yeri ve araçlarında yapılan aramalarda 321.61 gram eroin, 98.62 gram metamfetamin, 20.35 gram bonzai, 10.17 gram esrar, 66 adet yeşil reçeteye tabii hap, 3 bin 100 lira para ile 2 adet tüfek ele geçirildi. - OSMANİYE

Osmaniye'de uyuşturucu operasyonuna 4 tutuklama

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Uyuşturucu, Narkotik, Osmaniye, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Osmaniye'de uyuşturucu operasyonuna 4 tutuklama - Son Dakika


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SON DAKİKA: Osmaniye'de uyuşturucu operasyonuna 4 tutuklama - Son Dakika
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