Son Dakika Haberleri: Osmaniye'de uyuşturucu operasyonunda 3 tutuklama
Son Dakika 3. Sayfa Osmaniye'de uyuşturucu operasyonunda 3 tutuklama

Osmaniye'de uyuşturucu operasyonunda 3 tutuklama

1 saat önce

Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde, uyuşturucu madde ticareti yapmak, bulundurmak ve kullanmak suçlamasıyla gözaltına alınan 5 kişinden 3'ü tutuklandı.

Osmaniye'de uyuşturucu operasyonunda 3 tutuklama, System.String[]

Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde, uyuşturucu madde ticareti yapmak, bulundurmak ve kullanmak suçlamasıyla gözaltına alınan 5 kişinden 3'ü tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre, Sumbas İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler ilçe merkezi ve bazı köylerde uyuşturucu satıcılarına yönelik başlattığı çalışma kapsamında 5 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan kişilerin evlerinde yapılan aramada 37 adet uyuşturucu hap, 93 gram kubar esrar maddesi, 320 gram esrar tohumu ve 3 adet av tüfeği ele geçirildi. Gözaltındaki 5 kişi, jandarmadaki işlemlerinin ardından Kadirli Adliyesine sevk edildi. Baba oğul olduğu öğrenilen Erdal G. ve Yücel G. ile Cumali A, uyuşturucu madde ticareti yapmak, bulundurmak ve kullanmak suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Tutuklama istemi ile mahkemeye sevk edilen C.A. ve B.G. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - OSMANİYE

Osmaniye, Sumbas, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 07:04 Kaynak: İHA
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