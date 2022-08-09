CHP'li başkan arsa anlaşmazlığından darp edilmiş - Son Dakika
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CHP'li başkan arsa anlaşmazlığından darp edilmiş

09.08.2022 16:36
CHP'li başkan arsa anlaşmazlığından darp edilmiş

Osmaniye'de Yarbaşı Belde Belediye Başkanı Mustafa Kaynar ile dayısı Kahraman Erdem arasında yaşanan tartışama sonrasında emniyette açıklama yapan CHP Milletvekili Baha Ünlü, "Bu aile içi bir mesele. Dayısı ile kendisi arasında bir arsa sorunu varmış.

Osmaniye'de Yarbaşı Belde Belediye Başkanı Mustafa Kaynar ile dayısı Kahraman Erdem arasında yaşanan tartışama sonrasında emniyette açıklama yapan CHP Milletvekili Baha Ünlü, "Bu aile içi bir mesele. Dayısı ile kendisi arasında bir arsa sorunu varmış. Herhangi bir sıkıntılı durum söz değil" dedi.

Osmaniye'nin Düziçi ilçesi Yarbaşı Belde Belediye Başkanı Mustafa Kaynar ile dayısı Kahraman Erdem arasında yaşanan tartışma sonrası CHP Milletvekili Baha Ünlü, İlçe Emniyet Müdürlüğü önünde gazetecilere açıklama yaptı. Tartışmanın aile içi mesele olduğunu belirten Ünlü, tartışmanın arsa meselesi yüzünden yaşandığını söyledi.

Konunun yargıya intikal ettiğini belirten Baha Ünlü, "Belediye Başkanımız Mustafa Kaynar çarşıda ufak bir tartışma yaşıyor. Bu aile içi bir mesele. Dayısı ile kendisi arasında bir arsa sorunu varmış. Dayısıyla tartışması sonucu biraz gerilim yaşanmış. Yargıya intikal etti. Bundan sonrasını yargı takip edecek. Herhangi bir sıkıntılı durum söz değil. Başkanımızın sağlığı da iyi durumda. Abartılacak bir konu yok. Aile içindeki bir çekişme bir olaydır. Neticede hukuk içinde çözülecek. Yakınlarına geçmiş olsun diliyorum. İnşallah bir daha yaşanmaz böyle bir olay" dedi.

CHP Düziçi İlçe Başkanı Mustafa Şen ise "Bizim yargıya intikal etmiş bir olayla ilgili yorum yapmamız doğru olmaz. Başkanımıza böyle bir çirkin saldırının olması hepimizi üzdü. Ben ilçede hiçbir insanın saçından tel düşmesin isterim. O duyguyu da hala içimde hep taşırım. İnşallah bu son olur. Bir daha böyle bir şeye kimse tenezzül etmez. Hoş bir durum değil" diye konuştu.

CHP Osmaniye İl Başkanı Halil Şükret Çaylı da konun aile içinde bir mesele olduğunu söyledi. - OSMANİYE

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Belediye Başkanı Kaynar, dayısının saldırısına uğradı Belediye Başkanı Kaynar, dayısının saldırısına uğradı Osmaniye'de CHP'li Yarbaşı Belediye Başkanı Mustafa Kaynar Saldırıya Uğradı Osmaniye'de CHP'li Yarbaşı Belediye Başkanı Mustafa Kaynar Saldırıya Uğradı
Kaynak: İHA

Cumhuriyet Halk Partisi, Mustafa Kaynar, Baha Ünlü, Osmaniye, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa CHP'li başkan arsa anlaşmazlığından darp edilmiş - Son Dakika

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SON DAKİKA: CHP'li başkan arsa anlaşmazlığından darp edilmiş - Son Dakika
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