Osmaniye'deki silahlı kavgada 1 kişiyi ağır yaralayan zanlı tutuklandı - Son Dakika

Emre Y. ambulansla Osmaniye Devlet Hastanesi 'ne kaldırılmış, H.D ise olaydan sonra kaçmıştı.

Dün gece Kurtuluş Mahallesi'nde Emre Y. (20) ile husumetli olduğu iddia edilen H.D (32) tartışmaya başlamış, tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine H.D, yanında getirdiği tabancayla Emre Y'ye ateş ederek ağır yaralamıştı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün gece yaşanan olayın ardından kaçan H.D'yi yakalamak için çalışma başlattı. Kent genelinde yapılan çalışmada H.D, Karacalar mevkisinde şüphe üzerine durdurulan otomobilde yakalandı.

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