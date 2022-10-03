Adıyaman Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerince sabahın erken saatlerinde Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde dilenen dilencilere yönelik çalışma başlatıldı. Gerçekleştirilen dilenci operasyonunda aralarında çocuklarında bulunduğu 15 kadın şahıs yakalandı. Zabıta araçlarına bindirilen şahıslar zabıta karakoluna getirilerek burada haklarında işlem yapıldı. Kabahatler kanununa göre haklarında idari para cezası uygulanan 15 şahıs daha sonra serbest bırakıldı. Yakalanan şahısların Osmaniye'den Adıyaman'a dilenmek için geldiği öğrenildi. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

Zabıta Müdürlüğü, Osmaniye, Adıyaman, Zabıta, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Osmaniye haber! Osmaniye'den gelip Adıyaman'da dilenen 15 şahıs yakalandı - Son Dakika

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