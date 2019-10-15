Son Dakika Haberleri: Osmaniye susamında verim arttı
Son Dakika Ekonomi Osmaniye susamında verim arttı

Osmaniye susamında verim arttı

1 saat önce

Doğu Akdeniz'in önemli tarım merkezlerinden Osmaniye'de, ikinci ürün olarak ekilen susamda verim ve fiyat üreticiyi memnun etti.

Osmaniye susamında verim arttı, System.String[]

Doğu Akdeniz'in önemli tarım merkezlerinden Osmaniye'de, ikinci ürün olarak ekilen susamda verim ve fiyat üreticiyi memnun etti.

Kadirli Ziraat Odası Başkanı Hanifi İspir, AA muhabirine, yörede "küncü" adı verilen susamın bölge için önemli bir tarım ürünü olduğunu söyledi.

Mısır ve yer fıstığının ardından ekimi yapılan susamın, makineli tarımın yapılması zor olan kıraç arazilerde köylünün önemli gelir kaynağı olduğunu dile getiren İspir, bu yıl Kadirli ve Sumbas ilçelerinde 10 bin dekar alanda ürünün yetiştirildiğini söyledi.

İspir, engebeli ve kıraç arazilere ekilen susamın hasadının makineyle yapılamadığı için yoğun emek verilerek imece usulüyle toplandığını belirtti.

Hasadına başlanan susamda bu yıl dekara alınan verimle iyi bir rekolte beklediklerini dile getiren İspir, şöyle devam etti:

"Geçtiğimiz yıl 8 bin 500 dekar olan susam ekim alanı bu yıl 10 bin dekara çıktı. Geçen yıl dekar başına 40 kilogram olan verim ise bu yıl 50 ila 60 kilogram arasında değişiyor. Geçen yıl kilosu 10 liradan satılan susam, bu yıl 12 liradan alıcı buluyor. Bu yıl susam hem verimi hem de fiyat olarak üreticimizin yüzünü güldürüyor."

Kadirli İlçe Tarım ve Orman Müdürü Fatin Rüştü Özeser ise masrafının azlığı, çorak ve küçük arazilerde rahatlıkla yetişmesi dolayısıyla susam ekim alanlarının her geçen yıl daha da arttığını kaydetti.

Kızyusuflu köyünde susam üretimi yapan Bedriye Tarımcı da imece usulüyle hasadı yapılan susamın zahmetli yolculuğunun ardından sofralardaki yerini aldığını söyledi.

Susamın zahmetli hasadına rağmen masrafsız bir ürün olduğunun altını çizen Tarımcı, "Kıraç araziye ekimini yaptığımız susam, 3 ayda hasada hazır hale geliyor. İmece usulü sabah veya akşam üzeri serinlikte tek tek topraktan çıkarıyor, kümeler haline getirdikten sonra ortalama 20 gün güneşte kurumasını bekliyoruz. Küçük çubuklarla çırparak dalından ayrılmasını sağlıyoruz." diye konuştu.

Tarımcı, bu yıl verimin yanı sıra fiyatının da iyi olması dolayısıyla memnun olduklarını aktardı.

Doğu Akdeniz, Osmaniye, Kadirli, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 11:00 Kaynak: AA
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