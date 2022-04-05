Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, AA'nın 102. kuruluş yıl dönümünü kutladı - Son Dakika
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Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, AA'nın 102. kuruluş yıl dönümünü kutladı

05.04.2022 16:04
Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, AA'nın 102. kuruluş yıl dönümünü kutladı

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 102'nci yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 102'nci yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Yılmaz, mesajında, Türk milletinin istiklali uğruna verdiği Milli Mücadelede AA'nın, Anadolu'nun sesini ve haklılığını tüm dünyaya duyurma gibi önemli ve kutsal bir vazife üstlendiğini belirtti.

Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatlarıyla kurulan AA'nın 102'nci kuruluş yıl dönümünü kutlayan Yılmaz, şunları kaydetti:

"Cumhuriyet tarihimize tanıklık eden asırlık çınarımız AA'mız, depremde, savaşta, afette ve salgında fedakarca çalışarak bizlere doğru haber aktarmaktadır. Her alanda kalitesinden ödün vermeden, ilkeli ve tarafsız haber anlayışıyla dünyanın önde gelen sayılı ajansları arasında yerini alarak, Türk basınının gurur kaynağı olmuştur. Bu vesileyle, ilimizde de kamuoyunu bilgilendirme görevini başarıyla yerine getiren AA'nın kuruluşunda liderlik yapan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve emeği geçenleri rahmet ve şükranla anıyor, Cumhuriyet tarihimizin asırlık çınarının daha nice asırlar yaşamasını temenni ediyor, hepinizi sevgi ve saygılarımla selamlıyorum."

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Mustafa Kemal Atatürk, Erdinç Yılmaz, Osmaniye, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, AA'nın 102. kuruluş yıl dönümünü kutladı - Son Dakika


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