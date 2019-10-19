Son Dakika Haberleri: Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun, muhtarlarla buluştu
Son Dakika Güncel Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun, muhtarlarla buluştu

Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun, muhtarlarla buluştu

1 saat önce

Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla muhtarlarla bir araya geldi.

Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun, muhtarlarla buluştu, System.String[]

Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla muhtarlarla bir araya geldi.


Coşkun, Polisevi toplantı salonunda, muhtarlığın halka en yakın seçilmiş yönetim birimi olduğunu belirtti.

Muhtarlığın, devletin halkla en sıcak temas noktası, güler yüzü ve şefkat eli olduğunu ifade eden Coşkun, "Muhtarlarımız, sorumluluk bölgeleri içerisindeki altyapı çalışmalarından, düğün ve cenaze işlemlerine uzanan çok geniş bir yelpazede vatandaşların ihtiyaç ve taleplerinin birinci derecede muhatabıdır. Millet iradesiyle devletin şefkat elinin kesiştiği noktayı temsil ediyorlar." diye konuştu.


Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara da, muhtarlar gününün hayırlı, uğurlu olmasını diledi.


Barış Pınarı Harekatı'nda Türkiye'nin dirayeti, feraseti ve gücünün ortaya konulduğunu dile getiren Kara, "Bu gücün her daim devam etmesini, milletin birlik ve beraberliğine ihtiyaç olunan bu sürecin aynı şekilde birlik ve beraberlik içerisinde sürdürülmesini niyaz ediyorum." şeklinde konuştu.

Celalettin Cerrah, Faruk Coşkun, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 06:10 Kaynak: AA
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