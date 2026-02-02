Osmaniyeli Çift, Kongo'da Tanıştı, Türkiye'de Evlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Kültür Sanat

Osmaniyeli Çift, Kongo'da Tanıştı, Türkiye'de Evlendi

Osmaniyeli Çift, Kongo\'da Tanıştı, Türkiye\'de Evlendi
02.02.2026 16:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hüseyin Çoban, Kongo'da tanıştığı Arianna Lufutu ile evlendi; Lufutu Müslüman olup Meryem Amine oldu.

Osmaniyeli Hüseyin Çoban, iş amaçlı seyahat ettiği Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde tanıştığı kadınla Kadirli ilçesinde dünyaevine girdi.

Bir şirkette çalışmak için 3 yıl önce Orta Afrika ülkesi Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ne giden 29 yaşındaki Çoban, 27 yaşındaki Arianna Lufutu ile tanıştı.

Arkadaşlıklarını ilerleten çift, evlilik kararı aldı.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde yaptıkları düğünün ardından Çoban ile Kadirli ilçesine giden Lufutu, İlçe Müftülüğü'nde gerçekleştirilen ihtida merasimiyle Müslüman olup Meryem Amine Çoban adını aldı.

Kadirli Öğretmenevi'nde düzenlenen ikinci düğünlerinde pasta kesen çift, mutluluklarını paylaştıkları yakınlarıyla dans etti, halay çekti.

"Annesi Müslüman olduğu için Arianna da Müslüman olmayı seçti"

Hüseyin Çoban, AA muhabirine yaptığı açıklamada, eşinin ailesinin rızasıyla Türkiye'ye taşındığını söyledi.

Eşinin Müslümanlığı seçmesinden gurur duyduğunu dile getiren Çoban, "Annesi Müslüman olduğu için Arianna da Müslüman olmayı seçti. Önce Afrika'da sonra Türkiye'de düğün yaptık. İnşallah bir ömür Türkiye'de birlikte yaşayacağız." dedi.

Meryem Amine Çoban da "Çok mutluyum. Hüseyin'i ve ailesini çok seviyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Kültür Sanat, Türkiye, Kültür, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Osmaniyeli Çift, Kongo'da Tanıştı, Türkiye'de Evlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sokak ortasında bıçaklanan 17 yaşındaki çocuk kanlar içinde binaya sığındı Sokak ortasında bıçaklanan 17 yaşındaki çocuk kanlar içinde binaya sığındı
Gelecek Partisi’nden Epstein belgeleri açıklaması: Davutoğlu’nun adı provokasyon yaratmak için kullanılıyor Gelecek Partisi'nden Epstein belgeleri açıklaması: Davutoğlu'nun adı provokasyon yaratmak için kullanılıyor
Sel sularının altında kalan çukura düştü O anlar kameralarda Sel sularının altında kalan çukura düştü! O anlar kameralarda
Önce taksiyi soymaya çalıştı, sonra kendisine müdahale edenleri palayla kovaladı Önce taksiyi soymaya çalıştı, sonra kendisine müdahale edenleri palayla kovaladı
Denizde erkek cesedi bulundu Kimliği belirlendi Denizde erkek cesedi bulundu! Kimliği belirlendi
85. dakikada 2-0 olan Manchester United-Fulham maçının son anlarında yaşananlar inanılmaz 85. dakikada 2-0 olan Manchester United-Fulham maçının son anlarında yaşananlar inanılmaz

16:37
Haseke’de Suriye bayrağı göndere çekildi
Haseke'de Suriye bayrağı göndere çekildi
16:36
Savunmaya duvarı ördüler Süper Lig devine kulüp tarihinin en pahalı ikinci transferi
Savunmaya duvarı ördüler! Süper Lig devine kulüp tarihinin en pahalı ikinci transferi
15:09
6 gündür aranan kişinin cesedi parçalanmış halde bulundu Kafası kayıp
6 gündür aranan kişinin cesedi parçalanmış halde bulundu! Kafası kayıp
15:07
Kız öğrenci yurdundaki skandalda rekor ceza talebi
Kız öğrenci yurdundaki skandalda rekor ceza talebi
14:38
“Epstein adasındaki Türk çocuk“ dendi, gerçek çok başka çıktı
"Epstein adasındaki Türk çocuk" dendi, gerçek çok başka çıktı
14:19
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, ABD ile nükleer müzakerelerin yeniden başlatılması emrini verdi
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, ABD ile nükleer müzakerelerin yeniden başlatılması emrini verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.02.2026 16:49:55. #7.11#
SON DAKİKA: Osmaniyeli Çift, Kongo'da Tanıştı, Türkiye'de Evlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.