Son Dakika Haberleri: Osmaniyespor: 2-0
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Osmaniyespor: 2-0

1 saat önce

STAT: EryamanHAKEMLER: Hüseyin Ceylan, Hüsnü Emre Çelimli, Hüseyin AylakGENÇLERBİRLİĞİ: Abdoulaye Diallo, Halil İbrahim Pehlivan, Mattias Bjarsmyr, Erdem Özgenç, Soner Dikmen (Dk. 54 Sadio Diallo ), Arda Kızıldağ, Yasin Pehlivan, Sefa Yılmaz, Rahmetullah Berişbek (Dk.

Osmaniyespor: 2-0, System.String[]

STAT: Eryaman
HAKEMLER: Hüseyin Ceylan, Hüsnü Emre Çelimli, Hüseyin Aylak
GENÇLERBİRLİĞİ: Abdoulaye Diallo, Halil İbrahim Pehlivan, Mattias Bjarsmyr, Erdem Özgenç, Soner Dikmen (Dk. 54 Sadio Diallo ), Arda Kızıldağ, Yasin Pehlivan, Sefa Yılmaz, Rahmetullah Berişbek (Dk. 59 Daniel Candeias), Mats Seuntjens, İlker Karakaş (Dk. 77 Floyd Ayite)
OSMANİYESPOR FK: Alp Arda, Kerim Bölük, Hamit Bayraktar, Onur Kızıltaş, Burak Kara (Dk. 65 Furkan Demir), Semih Üstün, Metehan Mimaroğlu (Dk. 82 Buğrahan Baran), Cihad Ateş, Taşkın Kartal (Dk. 54 Hasan Aktürk), Vedat Saygı, Hamza Türkmen
GOLLER: Dk. 13 Rahmetullah Berişbek, Dk. 55 (KK) Hamit Bayraktar (Gençlerbirliği)
SARI KARTLAR: Soner Dikmen, Rahmetullah Berişbek (Gençlerbirliği) - Hamit Bayraktar, Semih Üstün (Osmaniyespor FK)

Gençlerbirliği, Ziraat Türkiye Kupası 3'üncü eleme turunda TFF 3'üncü Lig ekiplerinden Osmaniyespor'u 2-0 yenerek bir üst tura yükseldi.





İbrahim Pehlivan, Mamadou Diallo, Hüseyin Ceylan, Dikmen, Spor

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 08:42 Kaynak: DHA
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