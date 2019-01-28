Son Dakika Haberleri: Osmanlı Dönemi Kıyafetleri Bağcılar'da Görücüye Çıktı

Osmanlı Dönemi Kıyafetleri Bağcılar'da Görücüye Çıktı

1 saat önce

Osmanlı dönemi kıyafetleri Bağcılar'da görücüye çıktı Bağcılar'da Osmanlı kıyafetlerine yoğun ilgiİSTANBUL - Bağcılar'da Osmanlı İmparatorluğunun kuruluşunun 720. yıldönümü dolayısıyla hazırlanan sergide, Osmanlı döneminin kıyafetleri görücüye çıktı.

Osmanlı dönemi kıyafetleri Bağcılar'da görücüye çıktı
Bağcılar'da Osmanlı kıyafetlerine yoğun ilgi

İSTANBUL - Bağcılar'da Osmanlı İmparatorluğunun kuruluşunun 720. yıldönümü dolayısıyla hazırlanan sergide, Osmanlı döneminin kıyafetleri görücüye çıktı. Dönemin kıyafetleri zarafetleriyle hayran bırakırken sergiden elde edilen bütün gelir, Çocuk Esirgeme Kurumu'na bağışlanacak.
Osmanlı İmparatorluğunun kuruluşunun 720. yılı nedeniyle Bağcılar Belediyesi Kadın ve Aile Kültür Merkezi'nde eğitim gören kursiyerler, Osmanlı kıyafetleri ve el sanatlarından oluşan bir sergi hazırladı. Açılışına Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı'nın da katıldığı sergiye kadınlar yoğun ilgi gösterdi. Osmanlıda kullanılan değişik motiflerden yararlanılıp günümüze modernize edilerek hazırlanan elbiseler, el örgüleri, takılar ve süs eşyasından oluşan ürünler "Osmanlı Kıyafetleri, El Sanatları ve Takı Sergisi" adı altında İstanbulluların beğenisine sunuldu. Bağcılar Belediyesi Kadın ve Aile Kültür Sanat Merkezi Sergi Salonu'nda 01 Şubat 2019 tarihine kadar açık olacak sergi bir hafta boyunca kültür ve sanatseverler tarafından gezilebilecek. Satılan eserlerden elde edilecek gelir ise Çocuk Esirgeme Kurumuna bağışlanacak. Öte yandan sergiye gelen minikler de unutulmadı. Osmanlı dönemi lezzetleri de sergiyi ziyaret eden minikler için özel olarak hazırlandı.
"Gelirleri Çocuk Esirgeme Kurumuna bağışlayacaklar"
Elde edilen gelirlerin Çocuk Esirgeme Kurumuna bağışlanacağını belirten Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, "Burada bulunan kursiyerlerimiz ürettiğinde çok güzel sonuçlar ortaya çıktığını görüyoruz. Bu gün ise Osmanlı Haftası nedeniyle çok güzel eserler ortaya çıkarttılar. Buradaki eserlerin bu güne kadar aktarıldığı gibi bundan sona gelecek olan kuşağa aktarılması konusunda bu serginin önemli olacağını umuyorum. Burada üretilen eserlerin satılabileceği bahçemizde çok güzel stantlarımız ve 'El emeği göz nuru' çarşımız bulunuyor. Ancak Osmanlı Haftası münasebetiyle eserlerden elde edilecek gelirlerini de Çocuk Esirgeme Kurumuna bağışlayacaklar. Çok ince bir düşünce kendilerini bir kez daha kutluyorum" ifadelerini kullandı.
"Sergimiz 1 hafta boyunca ziyaretçilerimize açık"
Bağcılar Kadın ve Aile Kültür Sanat Merkezi'nde kurs gören ve kendi tasarladığı kıyafetleri sergileyen Betül hayta, "Bir yıldır moda tasarım işi içerisindeyim. Burada aldığım kurs sonrasında Osmanlı Haftası nedeniyle hazırladığımız kıyafetleri sergiliyoruz. Kıyafetleri oluşturmak içi önce tasarladık, çizimini gerçekleştirdik daha sonra ise oluşturduk. Sergimizin gelirini Çocuk Esirgeme Kurumuna Bağışlamaya karar verdik. Sergimiz 1 hafta boyunca ziyaretçilerimize açık olacak" ifadelerini kullandım.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 05:47 Kaynak: İHA

Bağcılar, Genel
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