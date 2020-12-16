Osmanlı Hanedan ailesinin en yaşlı erkek üyesi Sultanzade Yavuz Alpan, Beyrut'ta defnedildi - Son Dakika

Osmanlı Hanedan ailesinin en yaşlı erkek üyesi Sultanzade Yavuz Alpan, Beyrut'ta defnedildi

16.12.2020 10:35
Osmanlı Hanedan ailesinin en yaşlı erkek üyesi Sultanzade Yavuz Alpan, Beyrut'ta defnedildi, System.String[]

Osmanlı Hanedan ailesinin en yaşlı erkek üyesi Sultanzade Yavuz Alpan, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta defnedildi.

Osmanlı Hanedan ailesinin en yaşlı erkek üyesi Sultanzade Yavuz Alpan, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta defnedildi.

14 Aralık 2020 gecesi rahatsızlanarak kaldırıldığı Amerikan Üniversitesi Beyrut Tıp Merkezi'nde vefat eden Sultanzade Yavuz Alpan dün Beyrut şehir merkezindeki tarihi Başura Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenaze törenine korona virüs salgını tedbirleri nedeniyle sadece ailesi ve Türkiye'nin Beyrut Büyükelçiliği görevlileri katıldı. Merhum Alpan 1945'te vefat eden babası Selami Süleyman Alpan'ın mezarına defnedildi. Taziyeleri merhumun kızı Sindiye ve ablasının kızı Nahide Hanım'ın sadece telefonla kabul ettikleri bildirildi.

Tarihçi Dr. İbrahim Pazan'ın verdiği bilgiye göre merhum Yavuz Alpan, Sultan Abdülmecid Han'ın tahta geçmeyen oğullarından Şehzade Mehmed Burhaneddin Efendi'nin oğlu Şehzade İbrahim Tevfik Efendi'nin kızı Fatma Zehra Sultan'ın oğluydu.

Fatma Zehra Sultan ile Müşir Kazım Paşa'nın oğlu Damad Selami Süleyman Beyefendi'nin nikah merasimi, 20 Kasım 1916 Pazartesi günü Dolmabahçe Sarayı'nda yapıldı. Nikah, devrin padişahı Sultan Reşad Han'ın emriyle Şeyhülislam Musa Kazım Efendi'nin rahatsızlığı sebebiyle İmam-ı Evvel-i Hazret-i Şehriyari İsmail Hakkı Efendi tarafından kıyıldı.

Hariciye Nezaretinde diplomat olan Selami Süleyman Beyefendi ile Sultan'ın mutluluğu ne yazık ki uzun sürmedi. 1924 Mart'ında vatandan çıkarılan 155 Osmanlı Hanedan Ailesi mensubu arasında 6 yaşındaki kızları Bilun Hanımsultan ile onların isimleri de vardı. Fatma Zehra Sultan, eşi, kızı ve kızının bakıcısı Hadice Vedia Kalfa ile önce gemiyle Köstence'ye, oradan Bükreş'e gitti. Orada 6 ay kadar oturduktan sonra Fransa'ya geçtiler. 1 sene Paris'te, 1,5 sene de Nice'te yaşadılar. Kazım Paşa Hayfa'daki evini onlara verince oraya naklettiler. Merhum Yavuz Alpan 1928 yılında Hayfa'da doğdu. Daha sonra da Beyrut'a yerleştiler. Fatma Zehra Sultan 1965'te İstanbul'da vefat etti. Kabri Çemberlitaş'ta Sultan II. Mahmud Han Türbesi haziresindedir. Merhum Yavuz Alpan'ın ablası Bilun Hanımsultan da 17 Ocak 2019 günü sürgünü gören son kişi olarak 100 yaşını aşmış olarak Beyrut'ta vefat etmişti.

Eşi 1993'te vefat eden Alpan'ın 1962 doğumlu Sindiye isminde bir kızı ve Aya isimli 8 yaşında bir torunu vardır. - BEYRUT

Osmanlı, Beyrut, Lübnan, Erkek, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Osmanlı Hanedan ailesinin en yaşlı erkek üyesi Sultanzade Yavuz Alpan, Beyrut'ta defnedildi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika! Yılbaşına günler kala Bursa'da sahte alkolden zehirlenen 3 kişi öldü 2021 yılı için doğal gaz bağlantı ve hizmet bedelleri belli oldu Oyuncu Aslı Tandoğan ve ailesi, cenaze töreninde koronavirüse yakalandı Uzman isim dikkat çeken bilgiyi paylaştı: Hastaneye göğüs ağrısı ile başvuran hastaların çoğu pozitif çıkıyor Altaylı'nın canlı yayındaki açıklamaları infial yarattı: Türkiye'yi Suriye'ye savaşsız kaybettik Salgında zeytin yaprağına rağbet arttı: Virüse karşı etkili oluyor Resmi nikahlı eşiyle yaşadığı evde, dini nikahlı eşi tarafından öldürüldü Kısıtlamaya uymayan genç polise yakalandı, bir de dalga geçti: Zeki Müren de izleyecek mi?
4 golle Bursaspor'a turu getiren Batuhan Kör: Hedefim önce milli takım sonra da Avrupa 4 golle Bursaspor'a turu getiren Batuhan Kör: Hedefim önce milli takım sonra da Avrupa         
10:24
Son Dakika! Financial Times, koronavirüs aşısını bulan Uğur Şahin ve Özlem Türeci'yi 'Yılın Kişisi' seçti Son Dakika! Financial Times, koronavirüs aşısını bulan Uğur Şahin ve Özlem Türeci'yi 'Yılın Kişisi' seçti         
10:03
Fenerbahçe Henry Onyekuru için girişimlere başladı Fenerbahçe Henry Onyekuru için girişimlere başladı         
09:56
Erdoğan müjdeyi vermişti! Esnaf destek paketinin ayrıntıları netleşiyor, başvurular e-Devlet'ten yapılacak Erdoğan müjdeyi vermişti! Esnaf destek paketinin ayrıntıları netleşiyor, başvurular e-Devlet'ten yapılacak         
09:34
Uçaklarda kabin bagajı yasağı yarından itibaren kalkıyor Uçaklarda kabin bagajı yasağı yarından itibaren kalkıyor         
09:10
Son Dakika! Koronavirüs geçiren vatandaşların kontrolü için 24 ilde Son Dakika! Koronavirüs geçiren vatandaşların kontrolü için 24 ilde "Korona Takip Merkezleri" faaliyete geçiyor         
08:57
MasterChef'te ortalık karıştı! Mehmet Şef ile Barbaros birbirine girdi MasterChef'te ortalık karıştı! Mehmet Şef ile Barbaros birbirine girdi         
07:47
"Mezarlıkta kalıyorum, devlete kurban olayım" dedi, polisler ceza kesmedi         
02:04
Çukur dizisinin kadrosuna Begüm Akkaya dahil oldu Çukur dizisinin kadrosuna Begüm Akkaya dahil oldu         
20:24
Kızıyla yürüyüşe çıkan Adriana Lima, makyajsız haliyle hayranlarını şaşırttı Kızıyla yürüyüşe çıkan Adriana Lima, makyajsız haliyle hayranlarını şaşırttı         
20:03
Bilim insanları, koronavirüsün en çok aile içinde ve kalabalık toplantılarda bulaştığını söyledi Bilim insanları, koronavirüsün en çok aile içinde ve kalabalık toplantılarda bulaştığını söyledi         
19:47
ATV'nin iddialı dizisi Maria ile Mustafa final yapıyor ATV'nin iddialı dizisi Maria ile Mustafa final yapıyor         
19:44
Volkan Demirel'in eşi Zeynep'ten şaşırtan itiraf: Ağaçlarla konuşuyorum Volkan Demirel'in eşi Zeynep'ten şaşırtan itiraf: Ağaçlarla konuşuyorum         
17:40
BluTV, yayından kaldırılan Çıplak dizisi hakkında açıklama yaptı BluTV, yayından kaldırılan Çıplak dizisi hakkında açıklama yaptı         
17:15
Sevgilisini öldürdü, cansız bedenin kokmaması için klimayı açık bıraktı Sevgilisini öldürdü, cansız bedenin kokmaması için klimayı açık bıraktı         
16:29
60 kişilik cinsel ilişki partisine baskın! Misafirleri bile parayla yoldan çıkarmış 60 kişilik cinsel ilişki partisine baskın! Misafirleri bile parayla yoldan çıkarmış         
15:57
12 yaşındaki kız çocuğu evde kendini asmıştı! Babası sınav sonucuna kızdığı için intihar etmiş 12 yaşındaki kız çocuğu evde kendini asmıştı! Babası sınav sonucuna kızdığı için intihar etmiş         
15:21
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.12.2020 10:39:44. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Osmanlı Hanedan ailesinin en yaşlı erkek üyesi Sultanzade Yavuz Alpan, Beyrut'ta defnedildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei