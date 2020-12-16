Osmanlı Hanedan ailesinin en yaşlı erkek üyesi Sultanzade Yavuz Alpan, Beyrut'ta defnedildi - Son Dakika

Osmanlı Hanedan ailesinin en yaşlı erkek üyesi Sultanzade Yavuz Alpan, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta defnedildi.

14 Aralık 2020 gecesi rahatsızlanarak kaldırıldığı Amerikan Üniversitesi Beyrut Tıp Merkezi'nde vefat eden Sultanzade Yavuz Alpan dün Beyrut şehir merkezindeki tarihi Başura Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenaze törenine korona virüs salgını tedbirleri nedeniyle sadece ailesi ve Türkiye'nin Beyrut Büyükelçiliği görevlileri katıldı. Merhum Alpan 1945'te vefat eden babası Selami Süleyman Alpan'ın mezarına defnedildi. Taziyeleri merhumun kızı Sindiye ve ablasının kızı Nahide Hanım'ın sadece telefonla kabul ettikleri bildirildi.

Tarihçi Dr. İbrahim Pazan'ın verdiği bilgiye göre merhum Yavuz Alpan, Sultan Abdülmecid Han'ın tahta geçmeyen oğullarından Şehzade Mehmed Burhaneddin Efendi'nin oğlu Şehzade İbrahim Tevfik Efendi'nin kızı Fatma Zehra Sultan'ın oğluydu.

Fatma Zehra Sultan ile Müşir Kazım Paşa'nın oğlu Damad Selami Süleyman Beyefendi'nin nikah merasimi, 20 Kasım 1916 Pazartesi günü Dolmabahçe Sarayı'nda yapıldı. Nikah, devrin padişahı Sultan Reşad Han'ın emriyle Şeyhülislam Musa Kazım Efendi'nin rahatsızlığı sebebiyle İmam-ı Evvel-i Hazret-i Şehriyari İsmail Hakkı Efendi tarafından kıyıldı.

Hariciye Nezaretinde diplomat olan Selami Süleyman Beyefendi ile Sultan'ın mutluluğu ne yazık ki uzun sürmedi. 1924 Mart'ında vatandan çıkarılan 155 Osmanlı Hanedan Ailesi mensubu arasında 6 yaşındaki kızları Bilun Hanımsultan ile onların isimleri de vardı. Fatma Zehra Sultan, eşi, kızı ve kızının bakıcısı Hadice Vedia Kalfa ile önce gemiyle Köstence'ye, oradan Bükreş'e gitti. Orada 6 ay kadar oturduktan sonra Fransa'ya geçtiler. 1 sene Paris'te, 1,5 sene de Nice'te yaşadılar. Kazım Paşa Hayfa'daki evini onlara verince oraya naklettiler. Merhum Yavuz Alpan 1928 yılında Hayfa'da doğdu. Daha sonra da Beyrut'a yerleştiler. Fatma Zehra Sultan 1965'te İstanbul'da vefat etti. Kabri Çemberlitaş'ta Sultan II. Mahmud Han Türbesi haziresindedir. Merhum Yavuz Alpan'ın ablası Bilun Hanımsultan da 17 Ocak 2019 günü sürgünü gören son kişi olarak 100 yaşını aşmış olarak Beyrut'ta vefat etmişti.

Eşi 1993'te vefat eden Alpan'ın 1962 doğumlu Sindiye isminde bir kızı ve Aya isimli 8 yaşında bir torunu vardır. - BEYRUT