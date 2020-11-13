Son Dakika | Osmanlı mirası İshak Paşa Sarayı 105 bin turist ağırladı - AĞRI - Son Dakika

Son Dakika | Osmanlı mirası İshak Paşa Sarayı 105 bin turist ağırladı - AĞRI

13.11.2020 11:17

Son dakika haberine göre Osmanlı mimarisinin Anadolu'daki seçkin örneklerinden olan ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri dolayısıyla 2,5 ay ziyarete kapalı kalan tarihi İshak Paşa Sarayı, 105 bin turisti ağırladı.

Osmanlı mimarisinin Anadolu'daki seçkin örneklerinden olan ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri dolayısıyla 2,5 ay ziyarete kapalı kalan tarihi İshak Paşa Sarayı, 105 bin turisti ağırladı.

Doğu Anadolu Bölgesi'nin en önemli Osmanlı eserleri arasında bulunan Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki tarihi İshak Paşa Sarayı, mimarisi, tarihi ve görkemli yapısıyla her yıl on binlerce yerli ve yabancı turiste ev sahipliği yapıyor.

Lale Devri'nde inşa edilen ecdat yadigarı saray, tarihi, mimari yapısı, konumunun yanı sıra sarp kayalıklar arasındaki bir tepede yer alan kartal yuvası görünümüyle de dikkati çekiyor.

"Medeniyetler geçidi" olarak adlandırılan bölgede ilçe merkezine 7 kilometre uzaktaki 1900 rakımlı tepeye kurulu ve UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'nde de yer alan İshak Paşa Sarayı, yılın dört mevsimi yurt içi ve dışından gelen turistlerce ziyaret ediliyor.

Bünyesindeki 116 oda, türbe, cami, surlar, iç ve dış avlular, divan ile harem salonlarının yanı sıra heybetiyle bölgeye önemli oranda gelir gelmesini de sağlayan İshak Paşa Sarayı, Kovid-19 salgını nedeniyle mart ayının ortalarından haziran ayının başlarına kadar 2,5 ay ziyaretçilerini ağırlayamadı.

Kovid-19 ile mücadele çerçevesinde normalleşmenin başladığı haziran ayında yeniden ziyaretçilerine kapılarını açan tarihi saray, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü verilere göre 27 bin 169 turistle en çok ağustos ayında ziyaret edildi.

Her mevsim doğanın renk değiştirmesiyle ortaya çıkan farklı görkemiyle ziyaretçilerini büyüleyen İshak Paşa Sarayı, ocak ayından bugüne kadar yerli ve yabancı 105 bin turisti ağırladı.

Kovid-19 tedbirleri kapsamında maske ve sosyal mesafe kuralına dikkat edilerek ziyaretçi kabul edilen saray, sonbaharda da ziyaretçi akınına uğruyor.

"Her şeyiyle insanı çok etkiliyor"

Saraya gezmeye gelen ziyaretçilerden Meryem Yazıcı, AA muhabirine, İshak Paşa Sarayı'nı ziyaret etmek için arkadaşlarıyla Hakkari'den Doğubayazıt'a geldiklerini söyledi.

Tarihi yapıyı ilk defa gördüğünü ve manzara karşısında büyülendiğini dile getiren Yazıcı, "Uzun bir süredir İshak Paşa Sarayı'na gelmeyi düşünüyorduk. Merak edip buraya geldik ve çok hoşumuza gitti. Dünyada ilk kalorifer sisteminin burada olduğunu az önce öğrendim. Tarihi dokusu ve her şeyiyle insanı çok etkiliyor. Bu saray insanı kendine hayran bırakan yapılardan birisidir." diye konuştu.

Ali Haydar Sertel de İshak Paşa Sarayı ve Ağrı Dağı'nı görüp fotoğraf çektirdiği için mutlu olduklarını belirterek, "Arkadaşlarımızla hafta sonu günü birlik bir Doğubayazıt turu yapalım dedik. Uzun zamandır İshak Paşa Sarayı'nı görmek istiyorduk. Doğubayazıt'a giriş yaptıktan sonra İshak Paşa Sarayı görkemiyle bizi karşıladı. Sarayın içini gezdik. Birkaç yüzyıl önce yapılmasına rağmen gayet güzel bir saray ve çok etkilendim." ifadesini kullandı.

Son Dakika | Osmanlı mirası İshak Paşa Sarayı 105 bin turist ağırladı - AĞRI
Son Dakika | Osmanlı mirası İshak Paşa Sarayı 105 bin turist ağırladı - AĞRI
Son Dakika | Osmanlı mirası İshak Paşa Sarayı 105 bin turist ağırladı - AĞRI
Son Dakika | Osmanlı mirası İshak Paşa Sarayı 105 bin turist ağırladı - AĞRI

İshak Paşa Sarayı, Doğubeyazıt, Osmanlı, Saray, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son Dakika | Osmanlı mirası İshak Paşa Sarayı 105 bin turist ağırladı - AĞRI - Son Dakika


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