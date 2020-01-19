Osmanlıspor: 0-2

90+2'nci dakikada Hayrullah'ın ceza sahası dışından yaptığı vuruşta top üst direkten döndü.

80'inci dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Mustafa'nın ceza sahası dışından yaptığı vuruş az farkla dışarı çıktı.

59'uncu dakikada konuk takım farkı ikiye çıkardı. Osmanlıspor'un sol kanattan kullandığı serbest vuruşta kendi kalesine ters vuruş yapan Arif topu kendi ağlarına gönderdi: 2-0.

14'üncü dakikada Osmanlıspor öne geçti. Savunmanın arkasına sarkan Beykan, Ali Eren'in pasında topla buluştu. Kaleci ile karşı karşıya kalan Beykan'ın yerden köşeye vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-0.

TFF 1'inci Lig 18'inci hafta mücadelesinde Boluspor, sahasında Osmanlıspor'a 2-0 mağlup oldu.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

Tayfur Havutçu, Kasımpaşa'dan istifa etti

Rıza Çalımbay: Beşiktaş'ta çalışmak ayrı bir durum ama Sivasspor'da sorumluluğum var