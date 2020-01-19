Osmanlıspor: 0-2 - Son Dakika
Son Dakika Spor Osmanlıspor: 0-2 - Son Dakika Spor

Osmanlıspor: 0-2

6 saat önce

STAT: AtatürkHAKEMLER: Burak Şeker (xxx), Oğuz Kağan Çalışır (xxx), Ali Can Alp (xxx)BOLUSPOR: Yavuz (x) - Hayrullah (x), Seth Sincere (xx), Adilehou (x), Hakan (x), Melih (xx)(Dk.59 Mustafa xx), Arif (xx), Dodo (x) (Dk.71 Mustafa xx), Gökhan (x), Halilovic (xx), Delarge (x)(Dk.

Osmanlıspor: 0-2, System.String[]

STAT: Atatürk

HAKEMLER: Burak Şeker (xxx), Oğuz Kağan Çalışır (xxx), Ali Can Alp (xxx)

BOLUSPOR: Yavuz (x) - Hayrullah (x), Seth Sincere (xx), Adilehou (x), Hakan (x), Melih (xx)(Dk.59 Mustafa xx), Arif (xx), Dodo (x) (Dk.71 Mustafa xx), Gökhan (x), Halilovic (xx), Delarge (x)(Dk.63 Kubilay x)

OSMANLISPOR F.K: Ahmet Eyüp (xxx)- Oğuz (xxx), Mehmet (xxx), Atakan Rıdvan (xxx), Ali Eren (xxxx), Beykan (xxx) (Dk.71 Okan xx), Blagojevic (xx), Halil İbrahim (xxx), Eric (xxxx) (Dk.89 Todorovic), Barış (xx) (Dk.90+4 Batuhan), Mertan Caner(xxx)

GOLLER: Dk. 14 Beykan, Dk. 59 Arif (K.K) (Osmanlıspor)

SARI KARTLAR: Delarge, Hayrullaj Bilazer, Gökhan (Boluspor), Ahmet Eyüp Türkaslan, Oğuz Yıldırım (Osmanlıspor)

TFF 1'inci Lig 18'inci hafta mücadelesinde Boluspor, sahasında Osmanlıspor'a 2-0 mağlup oldu.

14'üncü dakikada Osmanlıspor öne geçti. Savunmanın arkasına sarkan Beykan, Ali Eren'in pasında topla buluştu. Kaleci ile karşı karşıya kalan Beykan'ın yerden köşeye vuruşunda top ağlarla buluştu:  1-0.

17'nci dakikada Melih'in sağ kanattan ceza sahasına açtığı ortada Delarge müsait pozisyonda topa vuramadı. Tehlike uzaklaştırıldı.

56'ncı dakikada topla buluşan Delarge'nin ceza sahasındaki düzgün vuruşunu kaleci Ahmet Eyüp güçlükle kurtardı. Seken topta savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.

59'uncu dakikada konuk takım farkı ikiye çıkardı. Osmanlıspor'un sol kanattan kullandığı serbest vuruşta kendi kalesine ters vuruş yapan Arif topu kendi ağlarına gönderdi:  2-0.

80'inci dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Mustafa'nın ceza sahası dışından yaptığı vuruş az farkla dışarı çıktı.

90+2'nci dakikada Hayrullah'ın ceza sahası dışından yaptığı vuruşta top üst direkten döndü.


Mustafa Kemal Atatürk, Burak Şeker, Osmanlıspor, Boluspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.01.2020 06:43 Kaynak: DHA
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