ÖSYM Başkanı Halis Aygün, YKS ek yerleştirme sonuçlarının açıklandığını bildirdi.
2 saat önce
ÖSYM Başkanı Halis Aygün, YKS ek yerleştirme sonuçlarının açıklandığını bildirdi.
Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 02:48 Kaynak: AA
ÖSYM Başkanı Halis Aygün, YKS ek yerleştirme sonuçlarının açıklandığını bildirdi. Sonuçlara "http://sonuc.osym.gov.tr" adresinden ulaşılabilecek.
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