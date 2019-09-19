Son Dakika Haberleri: ÖSYM Başkanı Halis Aygün, YKS ek yerleştirme sonuçlarının açıklandığını bildirdi.
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ÖSYM Başkanı Halis Aygün, YKS ek yerleştirme sonuçlarının açıklandığını bildirdi.

2 saat önce

ÖSYM Başkanı Halis Aygün, YKS ek yerleştirme sonuçlarının açıklandığını bildirdi.

ÖSYM Başkanı Halis Aygün, YKS ek yerleştirme sonuçlarının açıklandığını bildirdi., System.String[]

ÖSYM Başkanı Halis Aygün, YKS ek yerleştirme sonuçlarının açıklandığını bildirdi. Sonuçlara "http://sonuc.osym.gov.tr" adresinden ulaşılabilecek.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı, halis aygün, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 02:48 Kaynak: AA
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