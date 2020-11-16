ÖSYM sözleşmeli 15 personel alacak - Son Dakika

ÖSYM sözleşmeli 15 personel alacak

16.11.2020 05:51
ÖSYM sözleşmeli 15 personel alacak, System.String[]

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM), sözlü sınav sonucuna göre 15 sözleşmeli personel alımı gerçekleştirecek.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM), sözlü sınav sonucuna göre 15 sözleşmeli personel alımı gerçekleştirecek.

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, "Sınav Hizmetleri Uzmanı" pozisyonu için biyoloji, fizik, hukuk, istatistik, maliye, felsefe grubu, okul öncesi öğretmenliği, rehber öğretmen, beden eğitimi öğretmenliği, arapça, ingilizce ve bilişim alanlarından başvurular kabul edilecek.

Müracaat şartlarını taşıyan adaylar, başvuru süresi içerisinde 2020-KPSSP3 (B) grubu puanı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre, en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere sıralamaya tabi tutulacak ve ilan edilen kadro sayısının 10 katı kadar aday sözlü sınava davet edilecek.

Sözlü sınavda adayların, sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi, bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü, liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu, özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı, genel yetenek ve genel kültürü, bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı değerlendirilerek ayrı ayrı puan verilecek.

Adaylar, komisyon tarafından sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi için 50 puan, diğer konularda ise 10'ar puan üzerinden değerlendirilecek. Sözlü sınavda adayların başarılı sayılabilmeleri için 100 tam puan üzerinden en az 70 puan almaları gerekecek.

Başvurular, 1 Aralık'a kadar ÖSYM'nin "ais.osym.gov.tr" internet adresinde yer alan sınav başvuru

formu doldurarak internet ortamında yapılacak.

Sınava katılmaya hak kazanan adaylara sözlü sınavın yapılacağı adres, sınav tarihi ve saatleri, ÖSYM'nin internet sayfasından ilan edilecek.

personel alımı, Gazete, Arapça, Okul, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ÖSYM sözleşmeli 15 personel alacak - Son Dakika


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