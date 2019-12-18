Otcu: "Tarsus'ta OSB'ler iş hacmini artıracak işsizliği azaltacak" - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Otcu: 'Tarsus'ta OSB'ler iş hacmini artıracak işsizliği azaltacak' - Son Dakika Ekonomi

Otcu: "Tarsus'ta OSB'ler iş hacmini artıracak işsizliği azaltacak"

6 saat önce

Tarsus Kaymakamı Kadir Sertel Otcu, yapılan ve yapımı için çalışmalar yürütülen iki ayrı Organize Sanayi Bölgesi'nin (OSB) faaliyete geçtiğinde ilçede iş hacminin artacağını, işsizliğin azalacağını söyledi.

Otcu:

Tarsus Kaymakamı Kadir Sertel Otcu, yapılan ve yapımı için çalışmalar yürütülen iki ayrı Organize Sanayi Bölgesi'nin (OSB) faaliyete geçtiğinde ilçede iş hacminin artacağını, işsizliğin azalacağını söyledi.


Kaymakam Otcu, Tarsus ekonomisini iyileştirmek için iş adamlarını, halkı ve oda başkanları ile muhtarları bilgilendirmek amacıyla düzenlediği ekonomi toplantısında, Tarsus'un birçok ilden büyük ve ekonomik anlamda önemli bir kent olduğunu söyledi. Otcu, "Tarsus'ta yapılan ve yapımı için çalışmalar yürütülen iki ayrı Organize Sanayi Bölgesi faaliyete geçtiğinde kentimizde iş hacmi artacak, işsizlik azalacaktır. Ekonomiye yön veren ve katkı sunan iş adamları, kişi ve kuruluşlarımızın çalışmaları hakkında bilgi sahibi olmak sorunları dinlemek için bu tür toplantılara devam edeceğiz" dedi.


Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı H. Ruhi Koçak ise Tarsus'ta kurulmakta olan Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi hakkında bilgi verip, iş adamlarını kente yatırım yapmaya ve Gıda OSB bölgesinden iş yeri için arsa almaya davet etti.


İlçe Tarım ve Orman Müdürü Hayri Erdoğan'da, tarımsal bilgiler ve tarımsal projeler ile hibe programları hakkında bilgi verdi. Erdoğan, "Tarsus tarım kentidir. Ekonomisi tarımsal gelirlere dayanmaktadır. Bu nedenle Tarsus'a özgü ürünlerin patentini ve coğrafi işaretlerini alarak ürünlerimize hem sahip çıkmalı hem de en iyi şekilde pazarlayarak kentimize ve üretenlere gelir sağlamalıyız" diye konuştu.


Tarsus İş Geliştirme Merkezi Müdürü Adem Gül ile İşkur Müdürü Kürşat Dal, Tarsus'ta işsizliğin azalması için devletin ve hükümetin çalışma proğramları kapsamında işe yerleştirmeler hakkında bilgi verdi. - MERSİN

Organize Sanayi Bölgesi, Kadir Sertel Otcu, Tarsus, OSB, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 03:03 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Köpeği otomobile bağlayıp koşturdu
Son dakika: İTÜ Vakfı'ndan Doğa Koleji'yle ilgili açıklama: Müzakereler olumlu yönde devam ediyor BDDK, bankaların swap işlemlerini sınırladı Son dakika: Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Doğa Koleji'ni kamu kaynaklarıyla kurtarma planımız yok

Son Dakika Haberleri
21:30 Avrupa borsaları, İngiltere hariç düşüşle kapandı - Son Dakika Ekonomi
21:26 Son dakika: İTÜ Vakfı'ndan Doğa Koleji'yle ilgili açıklama: Müzakereler olumlu yönde devam ediyor - Son Dakika Ekonomi
21:23 Küresel Mülteci Forumu'nda 7,7 milyar $'lık taahhüt - Son Dakika Ekonomi
21:18 Bankaların swap işlemlerine sınır getirildi - Son Dakika Ekonomi
21:16 İNTES 182'nci Geleneksel Toplantısı - Son Dakika Ekonomi
20:34 BDDK, bankaların swap işlemlerini sınırladı - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.12.2019 21:32:47. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Otcu: "Tarsus'ta OSB'ler iş hacmini artıracak işsizliği azaltacak" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]