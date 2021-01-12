Otelde 43 yaşındaki kadını öldüren tekstil işçisi aranıyor - Son Dakika

- Otelde 43 yaşındaki kadını öldüren tekstil işçisi aranıyor

İSTANBUL - Bayrampaşa'da bir otelde kalan 43 yaşındaki kadın iddiaya göre çocuğunun gözleri önünde iple boğularak öldürüldü. Polis ekipleri, aynı otelde kalan ve uyuşturucu bağımlısı olduğu öğrenilen tekstil işçisi Cemil Y, isimli şüpheliyi arama çalışması başlattı.

Olay Bayrampaşa Muratpaşa Mahallesi'nde sabah saatlerinde 3 katlı bir otelde meydana geldi. İddiaya göre, bir süredir 3 yaşındaki çocuğu ile otelde kalan Ferdane Kurt (43), küçük çocuğun ağlaması üzerine odaya giren görevliler tarafından sırt üstü yatar şekilde bulundu. İhbar üzerine olay yerine Bayrampaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri ilk müdahalesini olay yerinde yaptığı Ferdane Kurt'un hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan incelemelerin arından, Kurt'un iple boğularak öldürülmeden önce şüpheliyle boğuştuğu tespit edilirken, cenaze Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, güvenlik kameralarını inceledi. Kamera görüntülerini inceleyen ekipler, otelde kalan ve tekstil işiyle uğraştığı öğrenilen Cemil Y. adlı kişiyi yakalamak için çalışma başlattı. Kurt'un yanında buluna çocuğu Bayrampaşa Çocuk Büro Amirliği'ne götürülürken, Cemil Y'nin uyuşturucu bağımlısı olduğu ve göçmen kaçakçılığı suçundan da poliste kaydı olduğu öğrenildi.