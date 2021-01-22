Otellerde misafir edilen evsizlere sağlık sigortası da yapılıyor - Son Dakika

Otellerde misafir edilen evsizlere sağlık sigortası da yapılıyor

22.01.2021 11:01

Son günlerde soğuk havanın etkili olduğu İstanbul'da sokakta yaşayan vatandaşlar, otellerde misafir ediliyor.

Son günlerde soğuk havanın etkili olduğu İstanbul'da sokakta yaşayan vatandaşlar, otellerde misafir ediliyor.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın başlattığı "Kimse Dışarıda Kalmasın! Misafir Edelim" çalışması kapsamında, 39 ilçede evsiz vatandaşlar, kaymakamlıkların anlaşma yaptığı otellere yerleştiriliyor.

Öte yandan, vatandaşların sosyal medya ve diğer iletişim kanallarından yaptıkları ihbarlar da kaymakamlıklar tarafından değerlendirilerek evsiz vatandaşlara ulaşılıyor.

Valilikten edinilen bilgiye göre bugün itibarıyla İstanbul genelinde 1516 evsiz vatandaş, otellerde konaklıyor.

"İlave kapasitemiz hazır durumda"

Kasımpaşa'da evsizlerin misafir edildiği otelde AA muhabirine konuşan Beyoğlu Kaymakamı Mustafa Demirelli, 2019'un son aylarında İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın başlattığı çalışma ile birlikte kendilerinin de ilçe sınırları içerisinde sokakta yaşayan vatandaşlara ulaşarak misafir etmeye başladıklarını söyledi.

Kampanyanın kapsamı ve çerçevesinin bu yıl daha genişletilerek devam ettiğini ifade eden Demirelli, "Bu yıl bir pandemi süreci yaşıyoruz ve sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde evsiz insanlar daha fazla sıkıntı yaşıyorlar. Kış şartlarının da iyice hissedilmeye başlamasıyla bu projeye daha fazla ihtiyaç duyuldu. Biz de soğukların başladığı kasım ayının sonundan itibaren Kaymakamlığımız Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfımızın kaynaklarını kullanarak ekonomik, psikolojik, ailevi veya nedeni ne olursa olsun sokakta yaşamak zorunda kalan insanlarımız için otellerimizi ayarladık. İlçemizde şu an itibarıyla 3 otelimizde 60 civarında vatandaşımız barınıyor. Talep oldukça da ilave kapasitemiz hazır durumda." şeklinde konuştu.

Evsiz insanlara sahada görev yapan polis, zabıta, sosyal yardımlaşma vakfının görevlileri aracılığıyla ulaştıklarını bildiren Demirelli, otellere yerleştirmeden önce de vatandaşlara Kovid -19 testi yaptırdıklarını belirtti.

Genel Sağlık Sigortaları yapılıyor

Çalışmalara Beyoğlu Belediyesinin de büyük destek verdiğini anlatan Demirelli, belediyenin giysi ve iki öğün sıcak yemek yardımında bulunduğunu kaydetti.

Demirelli, sağlık sorunu yaşayan vatandaşlara da yardımcı olduklarını bildirerek, "Evsiz insanlarımızın büyük kısmı sosyal yardıma muhtaç insanlar. Vakıf görevlilerimiz onların Genel Sağlık Sigortası işlemlerini de başlatıyorlar. Tescilleri yapıldıktan sonra hastanelerden ücretsiz olarak faydalanabiliyorlar. Ayrıca engellilik ve yaşlılık durumu olan vatandaşlarımızdan da şartları oluşanlara engellilik ve yaşlılık maaşı bağlanmasını sağlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Bir kısım evsizler gündüzleri otellerden ayrılarak akşam vakti geri dönerken bazı yardım kuruluşları da öğle yemeklerini sağlıyor.

"Her gece ağlıyorum"

Otelde misafir edilen vatandaşlardan 38 yaşındaki Can Öner, İstanbul'da doğup büyüdüğünü ve 4 yıldır sokaklarda yaşadığını söyledi.

Daha çok Tophane semtinde sokaklarda yaşadığını dile getiren Öner, ekonomik şartlardan dolayı ailesinin dağıldığını, 4 çocuğunun devlet koruması altında olduğunu ifade etti.

Çocuklarına yeniden kavuşmak için bir iş talebinde bulunan Öner, "Ben her gece ağlıyorum. Çocuklarımı görmeye gidemiyorum. Ben buradan çıktıktan sonra ne yapacağım. Devletimiz ve hayırseverler bana bir iş versin başka bir şey istemiyorum. Benim bir sabıka kaydım da yok." diye konuştu.

Havaların soğumasıyla birlikte kaymakamlığa müracaat ederek otele yerleştirildiklerini ifade eden Öner, oteldeki şartlarının çok iyi olduğunu kaydetti.

Otele yerleştirilen 27 yaşındaki Burak Küçükdere de askerlik sonrası memleketi Gaziantep'ten İstanbul'a gelerek kuaförlük yaptığını ancak psikolojik sorunlar sonrası sokaklarda yaşamaya başladığını belirtti.

Memleketi Gaziantep'e gitmek istediğini ancak kimliğini kaybettiğini aktaran Küçükdere, "Ben İstanbul'da kalıp harcanmak istemiyorum, kendi şehrime gitmek istiyorum. Dedemden kalan bir evim var. Burada kalmak istemiyorum." diye konuştu.

Otellerde misafir edilen evsizlere sağlık sigortası da yapılıyor
Otellerde misafir edilen evsizlere sağlık sigortası da yapılıyor
Otellerde misafir edilen evsizlere sağlık sigortası da yapılıyor
Otellerde misafir edilen evsizlere sağlık sigortası da yapılıyor

Kasımpaşa, Hisarcık, İstanbul, Beyoğlu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Otellerde misafir edilen evsizlere sağlık sigortası da yapılıyor - Son Dakika


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