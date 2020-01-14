OTELLERİN SAUNALARINA DADANAN HIRSIZ KAMERADA - Son Dakika
Son Dakika Güncel OTELLERİN SAUNALARINA DADANAN HIRSIZ KAMERADA - Son Dakika

OTELLERİN SAUNALARINA DADANAN HIRSIZ KAMERADA

6 saat önce

İSTANBUL'un farklı ilçelerindeki otellerin spor salonları ve saunalarından hırsızlık yapan İbrahim K. (34), Büyükçekmece Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı.

OTELLERİN SAUNALARINA DADANAN HIRSIZ KAMERADA, System.String[]

İSTANBUL'un farklı ilçelerindeki otellerin spor salonları ve saunalarından hırsızlık yapan İbrahim K. (34), Büyükçekmece Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı. İbrahim K., hırsızlık için girdiği Kumburgaz'daki bir otelde ise güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

Farklı semtlerdeki bazı otellerdeki spor salonları ile sauna odalarında bulunan müşteri dolaplarından yaşanan hırsızlık olayları üzerine araştırma başlatan Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin İbrahim K. olduğunu belirledi. Şüpheli düzenlenen operasyonla Esenyurt'ta gözaltına alındı.

İbrahim K.'nin, en son 10 Ocak günü Büyükçekmece Kumburgaz'da 2 ayrı oteldeki spor salonu ve saunadan hırsızlık yaptığı belirlendi. Şüphelinin otelin güvenlik kamerasınca kaydedildiği ortaya çıktı.

SAKARYA VE KOCAELİ'DE DE HIRSIZLIK YAPMIŞ

Sakarya ve Kocaaeli Başiskele'de de hırsızlık olayları gerçekleştiren şüpheli hakkında Fatih ilçesindeki 5 hırsızlık olayından dolayı arama kaydı olduğu belirlendi.

Görüntü dökümü:

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-Güvenlik kamerası görüntüsü


Büyükçekmece, Asayiş Büro, Kumburgaz, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 12:03 Kaynak: DHA
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