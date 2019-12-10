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Otizm Orkestrası çaldı Zuhal Olcay söyledi
6 saat önce
Kartal Belediyesi Hasan Ali Yücel Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Yağmur Adamların Psikolojisi" adlı etkinlikte Olcay, Otizm Orkestrası'yla birlikte şarkı söyledi.
Kartal Belediyesi Hasan Ali Yücel Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Yağmur Adamların Psikolojisi" adlı etkinlikte Olcay, Otizm Orkestrası'yla birlikte şarkı söyledi. Sanatçı, "Bu güzel ve özel çocuklarla aynı sahnede bulunmaktan büyük mutluluk duyuyorum" diye konuştu.
Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 10:02
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