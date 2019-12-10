Son Dakika Haberleri: Otizm Orkestrası çaldı Zuhal Olcay söyledi
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Otizm Orkestrası çaldı Zuhal Olcay söyledi

6 saat önce

Kartal Belediyesi Hasan Ali Yücel Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Yağmur Adamların Psikolojisi" adlı etkinlikte Olcay, Otizm Orkestrası'yla birlikte şarkı söyledi.

Otizm Orkestrası çaldı Zuhal Olcay söyledi, System.String[]

Kartal Belediyesi Hasan Ali Yücel Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Yağmur Adamların Psikolojisi" adlı etkinlikte Olcay, Otizm Orkestrası'yla birlikte şarkı söyledi. Sanatçı, "Bu güzel ve özel çocuklarla aynı sahnede bulunmaktan büyük mutluluk duyuyorum" diye konuştu.

Kartal Belediyesi, Hasan Ali Yücel, Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 10:02 
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