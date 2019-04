Otizme Dikkat Çekmek İçin Yürüdüler

Şırnak, Siirt ve Bingöl'de "Dünya Otizm Farkındalık Günü" kapsamında Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler, Sağlık ile Milli Eğitim müdürlüklerince yürüyüş düzenlendi.

"Otizmin farkındayız, çözümde bir aradayız", "Otizmi fark et, kabul et, bizimle yürü" dövizlerinin taşındığı yürüyüşe otizmli çocuklar ve ailelerinin yanı sıra vatandaşların da katılımıyla gerçekleşti.



Şırnak'ta Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünce düzenlenen yürüyüş Cumhuriyet Meydanı'ndan başladı.



Sanat Sokağı'na kadar gerçekleşen yürüyüş sonunda basın açıklaması yapan İl Sağlık Müdürü İsmail Başıbüyük, otizmin özellikle çocuklarda dikkat dağınıklığı şeklinde kendini gösteren bir hastalık olduğunu, bu bireylerin topluma kazandırılmaları gerektiğini söyledi.



Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Muzaffer Akçam da bin kişiden 50'sinin bu genetik hastalığa sahip olduğunu söyledi.





"Çocuklar ilk iki yılda tek kelimelik cümleler kuramıyorsa bu otizme işarettir" diyen Akçam, bunun hastalık belirtisi olduğunu, tıbbı kontrol gerektirdiğini aktardı.



Yürüyüşe, Şırnak Vali Yardımcısı Tayfur Elbasan, Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. M.Emin Erkan, AK Parti İl Başkanı İbrahim Halil Erkan, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Osman Geliş, kurum müdürleri ve öğrenciler katıldı.



Siirt



Siirt'teki yürüyüş, İl Sağlık Müdürlüğü, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünce düzenlendi.



İl Sağlık Müdürlüğü önünde bir araya gelen kurum personeli, otizmli çocuklar ve aileleri Güres Caddesi'nden 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'na kadar yürüdü.





Halk Sağlığı Hizmetleri Eğitim Koordinatörü Serap Sevcan Aslan, yaptığı açıklamada, otizmin yaşamın ilk üç yılında ortaya çıkan, çocuktan çocuğa belirtileri farklılık gösteren, daha çok kişiler arası iletişim, sosyal ilişki ve kısıtlı ilgi alanlarında problem yaşanılmasına sebep olan gelişimsel nörobiyolojik bir bozukluk olduğunu söyledi.





Genetik ve çevresel faktörlerin otizme yol açabileceğine işaret eden Aslan, şunları dile getirdi:



"Maalesef günden güne görülme sıklığı artan otizm, 59 kişiden birinde görülmeye başlamıştır. Bundan dolayı önleyici tedbirlerin alınması, gerekli çalışmaların yapılması için erken tanı çok önemli. Otistik çocuklarımızın sosyal hayatta yer alabilmeleri, kendi ihtiyaçlarını mümkün olduğunca bağımsız karşılayabilmeleri, ayakları üzerinde durarak hayata tutunmaları için erken yaşta eğitim, sağlık ihtiyaçlarının karşılanması ve farklı ilgi alanlarına yönlendirilmeleri çok önemli."



Aslan, otizmli çocukların mutlaka eğitim sistemi içinde yer alması gerektiğini aktararak, eğitimin otizmli birey için her şeyden önce tedavi anlamına geldiğini vurguladı.



Otizmi diğer engel gruplarından ayıran en önemli farkın, erken tanı ve erken kaynaştırma eğitimiyle çocukların sorunlarının büyük bir kısmının aşılıyor olması olduğunu aktaran Aslan, yaptıkları yürüyüş ile amaçlarının otizmin kamuoyunda bilinirliğini artırmak, otizmli bireylerin sosyal hayata katılımlarını sağlamak olduğunu belirtti.



Bingöl



Bingöl'de İl Milli Eğitim, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl müdürlükleri iş birliğiyle, "Farkındayız, Farklıyız Ama Hepimiz Aynıyız" sloganıyla PTT kavşağında başlayan yürüyüş Genç Caddesi'nde sona erdi.



Özel Eğitim ve İş Uygulama Merkezi Müdürü Mehmet Tokuş, otizm konusunda toplumsal bilinçlenmeye ihtiyaç olduğunu bildirdi.



Tokuş, ayrımcılığın otizmli bireyler için en büyük sorun olduğuna işaret ederek, bugünün kutlanılan değil, farkındalık günü olması gerektiğini aktardı.



"Farkındalık günleri, bayram günleri değildir. Dolayısıyla kutlanacak günler de değildir" ifadesini kullanan Tokuş, engelleri hissettirmeyecek, engelsiz bir yaşam dilediklerini vurguladı.



Konuşmaların ardından otizmli çocuklar, ellerindeki mavi balonları gökyüzüne uçurdu.



AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve AK Parti Bingöl Milletvekili Feyzi Berdibek de etkinlik alanına gelerek, otizmli çocuklarla hatıra fotoğraf çektirdi.



Etkinliğe, Bingöl Milli Eğitim Müdürü Kadri Engin, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mehmet Emin Çakan da katıldı.

