Otizmle Yaşam Derneğinden Başkan Toçoğlu'na Ziyaret

Otizmle Yaşam Derneği üyeleri Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu'nu ziyaret etti.

Otizmle Yaşam Derneği üyeleri Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu'nu ziyaret etti.



Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, Otizmle Yaşam Derneği Başkanı Gülser Ergün ve beraberindekileri AKOM'da misafir etti. Dernek Başkanı Gülser Ergün, Başkan Toçoğlu'na otizmli bireylere göstermiş olduğu destekten dolayı otizmli çocuklar tarafından yapılan bir tablo hediye etti.



"Destek ve katkılarımız sürecek"



Engelli bireylerin her zaman yanlarında olduklarını ifade eden Başkan Toçoğlu, "Her zaman ifade ettiğimiz gibi otizm bir hastalık değil, farklılıktır. Otizmli bireylere sunulan eğitimlerle topluma uyum noktasında önemli mesafeler alınabiliyor. Biz de Büyükşehir Belediyesi olarak engelli kardeşlerimizin yaşamlarını kolaylaştırmak adına SGM'lerimizle engellilerimizin yanında olduk. Engelsiz Yaşam Merkezimizi hizmete aldık. Engelli kardeşlerimizin hayata tutunmaları adına gereken desteği ve katkıyı sunmaya devam edeceğiz" dedi. - SAKARYA

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