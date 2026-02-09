Otizmli İkizlerden Büyük Başarı! - Son Dakika
Otizmli İkizlerden Büyük Başarı!

09.02.2026 23:20
Avusturya'daki kayak yarışmasında madalya kazanan otizmli ikizler, Erzurum'da çiçeklerle karşılandı.

Avusturya'da düzenlenen yarışlarda madalya kazanan otizmli milli kayakçı ikiz kardeşler Muhsin Murat ve Aliye Zeynep Bingül, Erzurum Havalimanı'nda çiçeklerle karşılandı.

Avusturya'nın Kitzbühel Kayak Merkezi'nde 4-7 Şubat'ta gerçekleştirilen Virtus Open Alpin Kitzbühel Kayak Yarışması'nda, Muhsin Murat Bingül Alp Disiplini Slalom dalında dünya ikincisi, Alp Disiplini Süper G dalında dünya üçüncüsü oldu. Aliye Zeynep ise Alp Disiplini Süper G dalında dünya ikincisi, Alp disiplini Slalom dalında dünya üçüncüsü oldu.

Erzurum'a dönem ikiz kardeşler, Erzurum Havalimanı'nda Erzurum Cumhuriyet Başsavcısı Adem Aydemir, Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur, aile üyeleri ve yakınları tarafından çiçeklerle karşılandı.

Karşılamada, Erzurum Büyükşehir Belediyesi halk oyunları ekibi de gösteri yaptı.

Otizmli ikizlerin babası Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Ünal Bingül, gazetecilere, çok uzun ve yorucu bir şampiyona süreci geçirdiklerini söyledi.

Yarışmanın 2030 Paralimpik Olimpiyatları'nın bir ayağı olduğunu aktaran Bingül, "ABD, Avustralya ve tüm Avrupa ülkeleri dahil olmak üzere, dünyanın en gelişmiş ülkelerinin katıldığı bu yarışmalarda iki meleğimiz çok büyük başarılar elde etti. Muhsin Murat'ımız slalomda dünya ikincisi, canımız Zeynep kızımız süper G kategorisinde dünya ikincisi oldu. Ayrıca Zeynep slalomda dünya üçüncülüğü, Murat ise süper G'de dünya ikinciliği elde etti." dedi.

Bingül, yarışların tamamen FIS kontrolünde yapıldığını ve pistlerin son derece dik ve zorlu olduğunu dile getirdi.

Çocuklarının normal sporcuların yarıştığı pistlerde Türkiye'yi gururla temsil ettiğini ifade eden Bingül, "Bu büyük başarıda bize destek veren başta Cumhurbaşkanımıza, Gençlik ve Spor Bakanlığımıza, Erzurum Büyükşehir Belediyemize, ETÜ'ye ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüze gönülden teşekkür ediyoruz. Çok büyük bir emek ve çabanın, alın teriyle kazanılmış, gerçekten sözlere sığmayacak kadar büyük bir başarıdır bu. Yavrularımı yürekten kutluyorum." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA

