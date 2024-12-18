Otizmli Sporculardan 15 Madalya

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(ESKİŞEHİR) - Eskişehir Büyükşehir Spor Kulübü'nün otizmli sporcuları, Antalya'da düzenlenen 2024 Açık Yaş Türkiye Yüzme Şampiyonası ve Milli Takımlar Aday Kadro Belirleme Yarışları'nda 15 madalya kazandı.

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu (TÖSSFED) tarafından gerçekleştiren 2024 Açık Yaş Türkiye Yüzme Şampiyonası ve Milli Takımlar Aday Kadro Belirleme Yarışları, büyük heyecana sahne oldu. Antalya'daki yarışlara Eskişehir'i temsil etmek için katılan Eskişehir Büyükşehir Spor Kulübü'nün üç otizmli sporcusu, gösterdikleri başarılı performansla 15 madalya kazanarak büyük bir başarıya imza attı.

Heyecanın zirve yaptığı yarışlarda sporcular Eyüp Karabacak 2 altın, 2 gümüş, 1 bronz madalya, Gizem Koyunbakan 6 altın madalya, Alpar Güler ise 2 gümüş ile 2 bronz madalyaya ulaştı. Federasyon ve milli takım yetkililerinin tebrik ettiği sporcular, düzenlenen törenle madalyalarını aldı.