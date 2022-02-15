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Oto galericisi gencin sır ölümü! Lüks otomobilinde kurşun izi bulundu - Son Dakika

Oto galericisi gencin sır ölümü! Lüks otomobilinde kurşun izi bulundu

15.02.2022 21:34

Trabzon'un Of ilçesinde oto galericilik yapan bir kişi, yol kenarına çektiği lüks otomobilinin içerisinde ölü halde bulundu. Şahsın bulunduğu otomobilin arka camındaki kurşun izi araştırılıyor.

Trabzon'un Sürmene ilçesindeki Çavuşlu mahallesinde lüks bir otomobilin içinde bir kişinin hareketsiz bir şekilde durduğunu fark eden çevredeki vatandaşlar durumu 112 acil servis ekiplerine bildirdi.

KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken, sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri tarafından yapılan çalışmada ise lüks otomobilin içinde cansız bedeni bulunan kişinin Of ilçesinde kuyumcu ve oto galericilik yapan Abdullah Sakal olduğu tespit edildi.

Oto galericisi gencin şüpheli ölümü! Lüks otomobilinde kurşun izine rastlandı

OTOMOBİLİN ARKA CAMINDA KURŞUN İZİNE RASTLANDI

Genç galericinin cansız bedeni otopsi işlemleri için Trabzon Adli Tıp Kurumuna kaldırılırken, Abdullah Sakal'ın içinde bulunduğu otomobilin arka camındaki kurşun izi araştırılıyor. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Oto galericisi gencin şüpheli ölümü! Lüks otomobilinde kurşun izine rastlandı
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Trabzon, Sürmene, Polis, 112, Hassas İçerik, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Oto galericisi gencin sır ölümü! Lüks otomobilinde kurşun izi bulundu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Oto galericisi gencin sır ölümü! Lüks otomobilinde kurşun izi bulundu - Son Dakika
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