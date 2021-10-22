Haliliye ilçesine bağlı Karşıyaka Mahallesinde sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen 63 M 0118 plakalı şehir içi yolcu otobüsü ile 16 AHN 753 plakalı otomobil, Zeytindalı Öğrenci Kampüsü önünde dün akşam saatlerinde çarpıştı.
Kazada yaralanan 11 kişiden Nusret Basmacı, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Akşam saatlerinde yaşanan feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı. Otobüs içerisindeki kameraya yansıyan görüntülerde çarpışmanın etkisiyle otobüste bulunan yolcuların koltuklarından fırlayarak savruldukları gözlendi.
Kaynak: İHA
Son Dakika › 3. Sayfa › Otobüs ile otomobil çarpıştı, yolcular koltuklarından fırladı - Son Dakika