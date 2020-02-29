Otobüs kazaları Mut'ta masaya yatırıldı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Otobüs kazaları Mut'ta masaya yatırıldı - Son Dakika

Otobüs kazaları Mut'ta masaya yatırıldı

13 dakika önce

Mersin'in Mut ilçesinde, İlçe Kaymakamı Muammer Köken başkanlığında, Otobüs kazalarının önlenmesine yönelik toplantı yapıldı.

Otobüs kazaları Mut'ta masaya yatırıldı, System.String[]

Mersin'in Mut ilçesinde, İlçe Kaymakamı Muammer Köken başkanlığında, Otobüs kazalarının önlenmesine yönelik toplantı yapıldı.


Mut Ziraat odasın konferans salonunda yapılan toplantıda, Otobüslerle yapılan şehir içi ve şehirlerarası yolcu taşımacılığında güvenliğin sağlanması ve sürdürülebilir olması, ilgili tüm paydaşların uyum içerisinde hareket etmesinin sağlanması, kazaların önlenmesi amacıyla 81 ilde ve tüm ilçelerde düzenlenen Otobüs Kazalarının Önlenmesine yönelik toplantı, Kaymakam Muammer Köken başkanlığında gerçekleştirildi.


Kaymakam Köken, toplantıda yaptığı konuşmasında ülke ve il genelinde trafik kazalarının önlenebilmesi için çok ciddi çalışmaların yürütülmeye devam ettiğini belirterek, İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan Trafik Güvenliği Uygulama Politika Belgesi ile yol kullanıcılarının trafikte güvenli bir şekilde yol almalarına yönelik bir dizi tedbirlerin uygulamaya konulduğunu ifade etti. Köken, toplantıda kuralların detayları ile görüşerek uygulanması için herkesin üzerine düşeni yapması için çalışılacağını kaydetti.


Toplantıya, Kaymakam Mumammer Köken, trafik ekipleri, oda başkanları ve şoförler katıldı. Toplantı konuşmanın ardından karşılıklı soru ve cevap şeklinde sona erdi. - MERSİN

Muammer Köken, Mersin, Mut, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 08:56 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Bolu Belediye Başkanı: Edirne'ye gitmek isteyen mültecilere ücretsiz otobüs vereceğiz
Türk savaş uçakları, hava sahası engelini uzun menzilli hassas güdümlü mühimmatlarla aştı İdlib'de yaralanan askerden duygulandıran paylaşım: En kısa zamanda iyileşip görevime geri döneceğim BM ve NATO olağanüstü toplanırken, TBMM'nin olağan gününde toplanma kararı tepki çekti

Son Dakika Haberleri
20:29 Survivor neden yok? Survivor yeni bölüm ne zaman?
19:42 İnternet erişimi neden kısıtlı? Resmi açıklama geldi
19:42 İdlib şehitlerinin isimleri belli oldu!
17:46 Kendall Jenner Beyonce'nin asistanı olmak istiyor!
17:42 Şarkıcı Sıla: Bu zulüm yetti artık!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.02.2020 09:09:43. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Otobüs kazaları Mut'ta masaya yatırıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]