OTOBÜS KAZASINDA HAFIZALARA KAZINAN KARENİN İKİ KAHRAMANI TEKRAR BİR ARAYA GELDİ - Son Dakika

İstanbul'da 5 kişinin öldüğü otobüs kazasının hemen ardından çekilen görüntü hafızalara kazındı.

O görüntüde kızı için endişe eden yaralı babayı, sağlık çalışanı sarılarak teselli etmeye çalışıyordu.

O anın iki kahramanı bugün tekrar bir araya geldi.

Ambulans şoförü Ahmet Said Yüksel: Ben de orada bir kız babası olarak bir anda Soner ağabeyin yerine koydum kendimi.

Yaralı baba Soner Kayalı: Ben çocukla hanımı düşünürken Ahmet kardeşim geldi, ilgilendi bizimle sıcaklığı ile samimiyeti ile bizi kendimize getirdi.

Burçak BOZKUŞ-Doğan GÜNDOĞDU/İSTANBUL(DHA)- İstanbul'da 5 kişinin hayatını kaybettiği kazada, kızıyla birlikte yaralanan Soner Kayalı, kendisine sarılarak teselli etmeye çalışan ambulans şoförü Ahmet Said Yüksel ile tekrar bir araya geldi.

Kuzey Marmara Otoyolu Eyüpsultan Çiftalan mevkii Edirne istikametinde dün sabah meydana gelen otobüs kazasında 5 kişi hayatını kaybederken 25 yolcu yaralandı. Kazada yaralananlar arasında Soner Kayalı, eşi ve 4 yaşındaki kızı Zeynep Kayalı da vardı. Yardım için olay yerine gelen 112 Acil Servisi Ambulans Şoförü Ahmet Said Yüksel, kızının durumu nedeniyle endişe duyan Soner Kayalı 'ya sarılarak teselli etmeye çalıştı. Hafızalara kazınan o görüntülerdeki Kayalı ile Yüksel kazanın ardından tekrar bir araya geldi.

"AHMET KARDEŞİMİZ İYİ Kİ ORADAYDI"

Kazadan ailesiyle birlikte yaralı olarak kurtulan Soner Kayalı, yaşadıklarını DHA'ya anlattı. Kayalı, Ahmet Said Yüksel'e minnet duyduğunu söyledi. Kayalı, "İnsanın orada içi parçalanıyor. Bir de ben döndüm baktım. Öndeki manzarayı daha net gördüm. Senden Allah razı olsun yüzümüzü yıkadın. Su döktün biraz daha kendimize geldik. Sağ ol gerçekten Allah razı olsun. Ben kendimden önce çocuk ile hanımı düşündüm. Hanımın ayağı kırık zaten onu görünce çok kötü oldum. Kızımın da yanağı şiş omzunun acıdığını söyledi. O an çok panik oldum. Allah'tan sen oradaydın, bizi rahatlattın sakinleştirdin. Ne diyeyim ki iyi ki oradaydın kardeşim. Ben çocukla hanımı düşünürken Ahmet kardeşim geldi, ilgilendi bizimle sıcaklığı ile samimiyeti ile bizi kendimize getirdi. Allah razı olsun ondan. Rabbim bir daha yaşatmasın. Çok üzücü bir olay. Ölenlere de baş sağlığı diliyorum" dedi.

"O AN SONER AĞABEY'E SARILMA İHTİYACI HİSSETTİM"

Ambulans şoförü Ahmet Said Yüksel ise, "Orada Soner ağabey ile aramızda bir etkileşim oldu. Bana devamlı kızını ve eşini soruyordu. Ben de orada bir kız babası olarak bir anda Soner ağabeyin yerine koydum kendimi. Mesleki görevden ziyade insan olarak sarılma, onu sakinleştirme ihtiyacı hissettim. İyi ki öyle yapmışım. Yine olsa yine aynısını yaparım. Onu kızıyla aynı hastaneye gönderebildikten sonra içim, vicdanım çok rahat döndüm evime. Geldim, sağlığı yerinde de ziyaret ettim. Çok mutlu ve huzurluyum. Görevden önce insanlığımı yapmanın mutluluğunu yaşıyorum" ifadelerini kullandı.