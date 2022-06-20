Son dakika haberi... Otobüs şoförünü 3 bıçak darbesiyle yaralayan sanığa ikinci duruşmada tahliye kararı - Son Dakika
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Son dakika haberi... Otobüs şoförünü 3 bıçak darbesiyle yaralayan sanığa ikinci duruşmada tahliye kararı

20.06.2022 09:53
Son dakika haberi... Otobüs şoförünü 3 bıçak darbesiyle yaralayan sanığa ikinci duruşmada tahliye kararı

Son dakika haberler... Eskişehir'de tek biletle yolculuk yapmaya çalışan annesine ve kardeşine engel olduğu için otobüs şoförünü bıçakla yaraladığı gerekçesiyle tutuklu yargılanan Gökhan P. hakkında mahkeme tahliye kararı verdi.

Eskişehir'de tek biletle yolculuk yapmaya çalışan annesine ve kardeşine engel olduğu için otobüs şoförünü bıçakla yaraladığı gerekçesiyle tutuklu yargılanan Gökhan P. hakkında mahkeme tahliye kararı verdi.

Eskişehir 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın ikinci celsesinde tutuklu sanık Gökhan P. ile tutuksuz yargılanan kardeşi Perihan P. duruşma salonunda hazır bulundu. Duruşmaya taraf avukatları katıldı.

İddia makamı davaya ilişkin esas hakkındaki mütalaasını verdi. Mütalaada; sanık Gökhan P.'nin görevini yerine getiren kamu görevlisine karşı 'kasten yaralama', 'tehdit' ve 'hakaret' suçlarından, sanık Perihan P.'nin ise 'tehdit', görevini yerine getiren kamu görevlisine karşı 'hakaret' suçundan cezalandırılmaları talep edildi. İddia makamı, tutuklu sanık Gökhan P.'nin tutuklu geçirdiği süre göz önüne alınarak tahliyesini talep etti.

Duruşmada müşteki otobüs şoförü Barış Odabaşı'nın avukatı mütalaaya karşı, Odabaşı'nın vücudunda 3 bıçak yarası olduğunu, sanık Gökhan P.'nin eyleminin öldürmeye teşebbüs mahiyetinde olduğunu söyleyerek, sanığın 'kasten öldürmeye teşebbüs' ve üzerine atılı diğer suçlardan ayrı ayrı cezalandırılmasını istedi.

Mütalaaya karşı sözleri sorulan sanık Gökhan P., "Ben işçiyim, çocuklarım vardır. Mütalaanın aleyhe olan kısımlarını kabul etmiyorum.

Tutuklu yargılanmam ailemi, çocuklarımı çok mağdur durumda bırakacaktır. Bu yüzden tahliyemi istiyorum" dedi.

Tahliye kararı çıktı

Mahkeme heyeti, sanık Gökhan P.'nin adli kontrol şartı ve yurt dışına çıkış yasağı uygulanarak tahliyesine karar vererek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

OLAY GÜVENLİK KAMERASINA YANSIMIŞTI

Geçen şubat ayında Tepebaşı ilçesine bağlı Muttalip Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde, iddiaya göre, duraktan kalkışa hazır vaziyette bekleyen 59 hat numaralı, 26 BL 571 plakalı belediye halk otobüsüne 2 kadın tek biletle binmeye çalışmıştı. Otobüs şoförü ise ulaşım kartına kayıtlı HES kodu zorunluluğu olduğu gerekçesiyle tek biletle yolcuları araca bindirmeye çalışmıştı. Bunun üzerine Gökhan P. (30) isimli şüpheli kız kardeşi ve annesini otobüse almadığı için art arda yumruk darbeleriyle şoförü darp etmişti. Kavganın büyümesiyle bıçak çeken şüpheli Gökhan P., otobüs şoförü Barış Odabaşı'yı (42) bacağından ve karnından yaralamıştı. Olay anı ise otobüs kamerasınca kaydedilmişti.

(Abdullah Güçlü - İHA)

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Kaynak: İHA

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