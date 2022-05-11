Otobüs sürücüsü, epilepsi nöbeti geçiren yolcuyu hastaneye yetiştirdi - Son Dakika
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Otobüs sürücüsü, epilepsi nöbeti geçiren yolcuyu hastaneye yetiştirdi

11.05.2022 22:13
Otobüs sürücüsü, epilepsi nöbeti geçiren yolcuyu hastaneye yetiştirdi

ÇORUM'da, şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan bir firmaya ait otobüsün sürücüsü, epilepsi nöbeti geçiren yolcuyu hastaneye ulaştırdı.

ÇORUM'da, şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan bir firmaya ait otobüsün sürücüsü, epilepsi nöbeti geçiren yolcuyu hastaneye ulaştırdı. Hastane giriş kapısından geçemeyen otobüsten alınan yolcu, görevliler tarafından 150 mere mesafedeki acil servise götürüldüğü anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Ankara seferini yapan Murat Yiğitoğlu yönetimindeki 61 AES 417 plakalı otobüste epilepsi nöbeti geçiren yolcu, Çorum yakınlarında fenalaştı. Sürücü güzergahını değiştirerek otobüsle yakındaki Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne yöneldi. Hastane girişinde bulunan güvenlik noktasından otobüsün yüksek olması nedeniyle giriş yapamayan sürücü, korna çalarak yardım istedi. Bu sırada otobüsten inen muavin koşarak acil servis görevlilerine haber verdi. Klinik destek personelince sedyeye alınan hasta, 150 metre mesafede bulunan acil servise taşındı. Yolcuya burada müdahale edildi. Otobüsün hastaneye gelişi ve yolcunun sedye ile acil servise taşındığı anlar güvenlik kameralarına yansısı.


Otobüs sürücüsü, epilepsi nöbeti geçiren yolcuyu hastaneye yetiştirdi
Otobüs sürücüsü, epilepsi nöbeti geçiren yolcuyu hastaneye yetiştirdi
Otobüs sürücüsü, epilepsi nöbeti geçiren yolcuyu hastaneye yetiştirdi
Otobüs sürücüsü, epilepsi nöbeti geçiren yolcuyu hastaneye yetiştirdi
Otobüs sürücüsü, epilepsi nöbeti geçiren yolcuyu hastaneye yetiştirdi
Otobüs sürücüsü, epilepsi nöbeti geçiren yolcuyu hastaneye yetiştirdi
Otobüs sürücüsü, epilepsi nöbeti geçiren yolcuyu hastaneye yetiştirdi
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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Otobüs sürücüsü, epilepsi nöbeti geçiren yolcuyu hastaneye yetiştirdi - Son Dakika


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