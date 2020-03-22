Otobüs terminalindeki yaşlılar Bimekan Evi'ne götürüldü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Otobüs terminalindeki yaşlılar Bimekan Evi'ne götürüldü - Son Dakika

Otobüs terminalindeki yaşlılar Bimekan Evi'ne götürüldü

6 saat önce

Antalya'da korona virüs nedeniyle sokağa çıkması yasaklanan ancak şehirlerarası otobüs terminalinde polis tarafından toplanan 65 yaş üstü vatandaşlardan evleri olmayanlar, 'Bimekan Evi'ne götürüldüİçişleri Bakanlığınca, korona virüs salgını nedeniyle 65 yaş üstü vatandaşlara gece...

Otobüs terminalindeki yaşlılar Bimekan Evi'ne götürüldü, System.String[]

Antalya'da korona virüs nedeniyle sokağa çıkması yasaklanan ancak şehirlerarası otobüs terminalinde polis tarafından toplanan 65 yaş üstü vatandaşlardan evleri olmayanlar, 'Bimekan Evi'ne götürüldü


İçişleri Bakanlığınca, korona virüs salgını nedeniyle 65 yaş üstü vatandaşlara gece yarısından itibaren sokağa çıkma yasağı getirildi. Yasağa uymayan bazı vatandaşlar sabah erken saatlerde parklara, sokaklara ve otogarlara gitti. Polis, kimlik kontrolünde 65 yaşın üstünde olduklarını tespit ettiği kişileri uyarıp, evlerine gönderdi.


Antalya'nın mahallelerinde 65 yaş üstü vatandaşların sokakta olup olmadığı konusunda denetim yapan polisler, aynı zamanda şehirlerarası otobüs terminalinde de görev aldı. Terminalde yaşlı vatandaşlara kimlik kontrolü yapan ekipler, evleri olan vatandaşları eve gönderirken, evi olmayanları ise Büyükşehir Belediyesi Bimekan Evi'ne getirdi.


"Benim huzurevinde ne işim var?"


Antalya'dan Zonguldak'a gitmek için otogara giden Selahattin Özmen (75), "Akşam sokağa çıkma yasağı ilan edildi. O saatte ben nereye gideyim? Araba bulamam. 'Yarın sabah gideyim' dedim. O saatte araba bulamadığım için otogara geldim, polis 'olmaz' dedi, 'huzurevine gideceğiz' dedi. Benim huzurevinde ne işim var? Varsa bir hastalığım doktor muayene etsin göndersin beni. Zonguldak Ereğli'ye gidecektim. Olmaz ki böyle. İnsan memleketine gidiyor ne yapacak huzurevinde? Morali bozulacak" dedi.


Öte yandan, dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde ise bazı vatandaşlar spor yapmaya, bisiklet sürmeye, bazıları ise sahilde oturmaya devam etti. - ANTALYA

Antalya, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 02:14 Kaynak: İHA

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