Otobüs TIR'a Çarptı: 3 Ölü

07.12.2025 14:49
Bahçe'de yolcu otobüsünün TIR'a çarpması sonucu 3 kişi yaşamını yitirdi, cenazeleri Gaziantep'te defnedildi.

OSMANİYE'nin Bahçe ilçesinde yolcu otobüsünün park halindeki TIR'a çarpıştığı kazada yaşamını yitiren, Esma Atlar (37), Ökkeş Acet (56) ve Yaşar Doğan (59) Gaziantep'te toprağa verildi.

Kaza, saat 05.00 sıralarında Adana- Gaziantep otoyolu Bahçe ilçesi Ayran Tüneli yakınlarında meydana geldi. İzmir-Gaziantep seferini yapan A.A. (42) yönetimindeki Seç turizme ait 27 AVD 454 plakalı otobüs, sağ şeritte park halinde olan H.K. (52) idaresindeki 06 CSZ 834 plakalı TIR'a arkadan çarptı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda kurtarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde 7 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan 11 kişi ise ambulanslarla Osmaniye'deki hastanelere kaldırıldı. Lastiği patladığı için TIR'ın sağ şeritte durduğu belirlenirken, otoyol bir süre araç trafiğine kapatıldı. Kazada demir yığınına dönen otobüs, yapılan incelemenin ardından çekici ile çekilip, otoyol kontrollü olarak araç trafiğine açıldı.Kazada yaşamını yitiren Esma Atlar, Ökkeş Acet ile Yaşar Doğan'ın cenazeleri yapılan otopsi işlemlerinin ardından Gaziantep'e getirildi. Gaziantep'te işlemleri tamamlanan Atlar ile Acet için Bahaeddin Nakıpoğlu camiinde, Yaşar Doğan için ise Yeşilkent Mezarlığında cenaze namazı kılındı. Cenazelere yaşamını yitiren 3 kişinin yakınları katıldı.Esma Atlar ile Ökkeş Acet'in cenazeleri kılınan namazın ardından Asri Mezarlık'ta, Yaşar Doğan'ın cenazesi ise Yeşilkent Mezarlığı'nda toprağa verildi.Öte yandan Eda Bayrak'ın (36) cenazesinin ise ikindi namazından sonra toprağa verileceği bildirildi.

Haber- Kamera: Nuray UZATMAZ -GAZİANTEP-DHA

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Gaziantep, Güncel, Bahçe, Son Dakika

