Otobüse adım atanları duygulandıran ses Açıklaması - Son Dakika

Belediye otobüslerine binen şehit yakınları ve gaziler için başlatılan uygulamada ücretsiz kullanılan kartta 'serbest kart' sesi yerine 'vatan size minnettar' sesinin yankılanması kullananları onure ediyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığının başlattığı yeni uygulama şehit yakınları ve gazileri hem duygulandırıyor hem de onure ediyor. Bu doğrultuda kent genelindeki belediye otobüslerinde şehit yakınları ve gazilerin ücretsiz kullandığı Kart54 uygulamasında cihazdan çıkan 'serbest kart' sesi yerine 'vatan size minnettar' sesinin yankılanması kullananları gururlandırıyor. Gerçekleşen uygulamayı gören şehit yakınlarını ve gaziler, memnuniyetlerini dile getirerek uygulamayı gerçekleştiren yetkililere teşekkür etti. Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Başkanı Mustafa Çolak ise cihazdan çıkan 'vatan size minnettar' sesini duyduğunda 30 yıl öncesine gittiğini ve vatanın kendisine halen daha sahip çıktığını aktardı.

Bugünde vatan bana sahip çıkıyor

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Başkanı Mustafa Çolak, "Sakarya'mız da her zaman olduğu gibi ilkleri yaşıyoruz. Belediye otobüslerinde ve özel halk otobüslerinde 'vatan size minnettar' sözcüğü bizi gururlandırıyor. Şehit yakınlarımız ve gazilerimizi gururlandırıyor. Burada başta Büyükşehir Belediye Başkanımız, valimiz ve emeği geçen herkese teşekküre ediyoruz. Yeniden gazi olmuş gibi hissettim kendimi o sesi duyunca. Çünkü serbest kart diyordu ve bugün serbest kart çoğu kişide var. Ama 'vatan size minnettar' demesi ile 30 yıl önceye gittim ben. 30 yıl önce ben bu vatana bir şeyler vermişim ki 30 yılda olduğu gibi bugünde vatan bana sahip çıkıyor, çok gururlandım ve tüylerim diken diken oldu" dedi.

Bu sesi duyduklarında bizimle birlikte aynı duyguları yaşayacaklarına inanıyorum

Kartı kullandığında sesi duyanların o anda gururlanacaklarını dile getiren şehit babası Muharrem Hayta, "Uygulamayı gerçekten çok güzel olay olarak gördük. Düşünenlerin, emeği geçenlerin hepsinden Allah razı olsun. Bizi ve diğer bütün camiamızı gururlandıran bir konu oldu. İlk başta yolcular bu sesi duyduklarında bir şaşkınlık geçirecekler ama sonrasında durumu öğrenince bizleri alkışlayacaklarını, bizimle birlikte aynı duyguları yaşayacaklarına inanıyorum. Çok güzel bir uygulama olmuş, teşekkürler. Şehit babasıyım ve 2 buçuk senedir hala acısını yaşamakta olduğum bir süreçteyim" diye konuşu.

'Vatan size minnettar' kelimesini duyunca çok gururlandım

Cihazdan çıkan sesi duyunca gururlandığını ifade eden şehit babası Cemal Öztürk, "Kartlarımızda serbest kart diye yazıyordu ama şuanda 'vatan size minnettar' kelimesini duyunca çok gururlandım. Bu projede emeği geçen başkanlarım, amirlerim kim varsa hepsine sonsuz teşekkür ediyorum. Onur ve gurur duydum, çok güzel bir proje" şeklinde konuştu. - SAKARYA