Son dakika haberleri! Otobüste kalp krizi geçiren emekli emniyet müdürünün naaşını eşi ve oğlu taşıdı - Son Dakika

- Otobüste kalp krizi geçiren emekli emniyet müdürünün naaşını eşi ve oğlu taşıdı

Hayatını kaybeden emekli emniyet müdürü için cenaze töreni

ANTALYA - Antalya'nın Serik ilçesinde şehirlerarası yolcu otobüsünde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Emekli Emniyet Müdürü Oğuz Oral Aydın için emniyet müdürlüğünde cenaze töreni düzenlendi.

Olay, dün sabah saatlerinde Serik ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, görevi sebebiyle şehirlerarası yolcu otobüsüyle Hatay'dan Antalya'ya doğru yola çıkan 54 yaşındaki Oğuz Oral Aydın, otobüs Serik'e geldiği sırada fenalaştı. Kalp krizi geçirdiği anlaşılan emekli emniyet müdürüne ilk müdahale otobüste yapıldı. Aydın, haber verilmesiyle olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Aydın'ın, cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Törene İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan, Aydın'ın eşi Songül Aydın, kızı Ezgi Aydın, oğlu Mete Aydın, yakınları ile emniyet mensupları katıldı. Okunan dua ve helallik alınmasının ardından aralarında eşi ve oğlununda bulunduğu meslektaşları tarafından omuz lara alınan 54 yaşındaki Oğuz Oral Aydın'ın cenazesi toprağa verilmek üzere Döşemealtı ilçesi Yeşilbayır Mezarlığı'na götürüldü. Ayakta durmakta zorlandığı görülen aile, dualar eşliğinde Aydın'ı uğurladı.

Hatay'dan Antalya'ya geldiği öğrenilen Oğuz Oral Aydın'ın 2015 yılında başmüfettişlik görevinden emekli olduğu bildirildi.