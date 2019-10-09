Son Dakika Haberleri: Otobüste kalp krizi geçiren yolcuyu hastaneye yetiştirdi
Son Dakika Güncel Otobüste kalp krizi geçiren yolcuyu hastaneye yetiştirdi

Otobüste kalp krizi geçiren yolcuyu hastaneye yetiştirdi

54 dakika önce

Adıyaman Belediyesi yolcu otobüsünde kalp krizi geçiren yolcu, otobüsle acil servise yetiştirildi.

Otobüste kalp krizi geçiren yolcuyu hastaneye yetiştirdi, System.String[]

Adıyaman Belediyesi yolcu otobüsünde kalp krizi geçiren yolcu, otobüsle acil servise yetiştirildi.


Adıyaman Belediyesi şehiriçi yolcu otobüsüne binen Fahriye Beke (37) burada kalp krizi geçirdi. Kalp krizi geçiren hastayı fark eden otobüsteki diğer yolcular durumu otobüs şoförü Mustafa Güzel'e, söyledi. Şoför Güzel, yolculardan 112'ye bilgi vermelerini ve kendisinin de otobüs güzergahından çıkarak Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gideceğini söyledi. Yolcusunu bir an önce hastaneye kavuşturma telaşına düşen sürücü Güzel, korna çala çala Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servise geldi. Kriz geçiren yolcusu Fahriye Beke'yi sağlık çalışanlarına teslim eden sürücü, daha sonra otobüs içerisindeki yolcularıyla beraber hastaneden ayrıldı. Otobüsle hastaneye getirilen Fahriye Beke, burada tedavi altına alındı. Beke'nin sağlık durumunun iyi olduğu tedavisinin devam ettiği öğrenildi. - ADIYAMAN

Kalp Krizi, Adıyaman, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 06:33 Kaynak: İHA
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