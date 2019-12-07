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Otobüsün içinde kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti

6 saat önce

Aksaray'da evinden çarşıya giden Raşit Doğanay, bindiği otobüste geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Otobüsün içinde kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti, System.String[]

Aksaray'da evinden çarşıya giden Raşit Doğanay, bindiği otobüste geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.


Olay, Yeni Mahallede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evinden çıktıktan sonra halk otobüsüne binerek çarşıya gitmek isteyen 69 yaşındaki Raşit Doğanay, otobüse bindikten yaklaşık 10 dakika sonra rahatsızlanarak oturduğu koltuktan düştü. Ne olduğunu anlamayan otobüsteki yolcular ve otobüs şoförü Mesut Akkurt (50) durumu hemen sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekipleri olay yerinde Raşit Doğanay'a müdahale etti. Müdahalelere cevap vermeyen Raşit Doğanay'ın öldüğü tespit edilirken, durum polise bildirildi. 112 Acil Yardım ekipleri her ihtimale karşı Raşit Doğanay'ın cenazesini Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırdı. Burada da yapılan müdahalelere cevap vermeyen Raşit Doğanay'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Otobüs şoförü Mesut Akkurt, "Halk otobüsü içerisinde yaşlı bir adam vefat etti" dedi. - AKSARAY

Kalp Krizi, Aksaray, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 07.12.2019 02:14 Kaynak: İHA
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