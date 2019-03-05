Otokoç Otomotiv'de Görev Değişimi

Otokoç Otomotiv Genel Müdürü Görgün Özdemir görevini, Araç Kiralamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı İnan Ekici'ye bırakacak.

Otokoç Otomotiv Genel Müdürü Görgün Özdemir görevini, Araç Kiralamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı İnan Ekici'ye bırakacak.



Otokoç Otomotiv'den yapılan açıklamaya göre, görev değişimi 1 Temmuz 2019 itibarıyla gerçekleşecek. Bu süre zarfında İnan Ekici, genel müdür vekili unvanıyla görevini sürdürecek.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Koç Holding Otomotiv Grubu Başkanı ve Otokoç Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı Cenk Çimen, şunları kaydetti:



"Görgün Özdemir 20 yılı Otokoç Otomotiv'de olmak üzere topluluğumuza 30 yıl boyunca özveri ve bağlılıkla hizmet etmiştir. Otokoç Otomotiv'de 2009'dan beri süregelen genel müdürlüğü döneminde pek çok başarıya imza atmıştır. Şirketin yurt dışı yatırımı konusundaki atılımları kendisinin liderliğinde gerçekleşmiştir. Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyeliği görevini sürdürecek olan Görgün Özdemir'e, topluluğumuz ve Otokoç Otomotiv'e verdiği emekler ve katkılar için çok teşekkür ediyorum."



Koç Topluluğu'nda 24 yıldır görev yapan İnan Ekici'ye de yeni görevinde başarılar dileyen Çimen, "Topluluğumuzun en köklü şirketlerinden olan Otokoç Otomotiv, bugüne kadar her değişimden büyüyerek çıkmıştır. Dijitalleşmenin ve yıkıcı iş modellerinin hakim olduğu günümüz dünyasında, bu önemli görevi üstlenen İnan Ekici'nin de şirket stratejilerine yön vererek Otokoç Otomotiv'i geleceğe taşıyacağına olan inancım tamdır. Görev değişikliğinin Otokoç Otomotiv için hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.



İnan Ekici'nin mevcut görevini Sabri Çimen üstleniyor



İnan Ekici'nin 1 Mart 2019 tarihi itibarıyla genel müdür vekilliğine geçmesi ile birlikte araç kiralama direktörlüğünü yürütmekte olan Sabri Çimen, Otokoç Otomotiv Araç Kiralamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak atandı.

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