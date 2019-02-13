Son Dakika Haberleri: Otomobil Alev Alev Yandı, Sürücü Canını Zor Kurtardı

Otomobil Alev Alev Yandı, Sürücü Canını Zor Kurtardı

2 saat önce

Denizli'de seyir halindeki bir otomobil alev alev yanarken, sürücü son anda araçtan inerek canını kurtardı.

Otomobil Alev Alev Yandı, Sürücü Canını Zor Kurtardı, System.String[]
Denizli'de seyir halindeki bir otomobil alev alev yanarken, sürücü son anda araçtan inerek canını kurtardı.

Edinilen bilgilere göre, Servergazi Mahallesi 401 Sokak üzerinde Uğur Karabuğa idaresindeki 20 DR 986 plakalı otomobilin trafikte seyir halindeyken bir anda ön kaputundan dumanlar çıkmaya başladı. Durumu fark eden sürücünün araçtan çıkmasının hemen ardından otomobil alev alarak yanmaya başladı. Ardından çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler yangına müdahale ederek söndürdü.

Yangın esnasında bir vatandaş ise otomobilin alev alev yanmasını cep telefonu ile kayıt altına aldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi. Öte yandan, olay sonrası araç kullanılamaz hale geldi. - DENİZLİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.02.2019 10:05 Kaynak: İHA

Servergazi, Denizli, 3. Sayfa
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